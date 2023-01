’Mijn familie neemt mijn relatie niet serieus’

DE VRAAG

’Ik vind het lastig om een vaste partner te vinden, relaties blijken steeds toch niet te werken en daardoor zijn mijn relaties steeds maar kort. Natuurlijk wil ik graag een partner die jarenlang bij me blijft, het liefst voor de rest van mijn leven. Ik vind het al erg genoeg dat dat niet lukt, en nu neemt mijn familie mijn nieuwe liefdes ook steeds niet meer serieus.

Ik snap het heus dat mijn moeder het inmiddels lastig vindt om zich aan iemand te hechten, terwijl ze al zo vaak heeft meegemaakt dat het voor niets was. Ook voor haar is het steeds weer een teleurstelling die ze steeds weer moet verwerken. Net zoals voor de rest van de familie. Maar volgens mij vergeten ze soms dat het verwerken van die teleurstelling voor mij een hardere klap is.

Ik neem niet voor de lol elke keer een andere partner mee naar de familiefeestjes. En nu zijn we dus op een punt aangekomen dat ik merk dat mijn familie geen energie meer wil steken in mijn nieuwe liefde. Ook al zijn we inmiddels al een half jaar bij elkaar, tijdens het kerstdiner kreeg mijn moeder het woord ’relatie’ niet over haar lippen en bleef ze onze relatie ’vriendschap’ noemen. Ook noemt ze dikwijls de naam van mijn ex als ze naar mijn huidige liefde vraagt. Dit doet me pijn en veel verdriet. Wat moet ik doen?’

HET ANTWOORD

Mijn eerste reactie is ’op ieder potje past een dekseltje’. Althans? Dat is wat mijn moeder ooit tegen mij zei toen mijn zoveelste relatie naar de knoppen ging. Daar kom ik zo op terug. Mijn tweede reactie is dat ik mezelf afvraag waarom jij zoveel waarde hecht aan datgene wat jouw moeder en de rest van de familie zegt en hoe zij reageren op jouw verbroken relaties. Mijn derde reactie is dat ik het wonderlijk vind dat jij al na een half jaar je vriend meeneemt naar het familiekerstdiner. Waarom?

Is er voor elk potje een dekseltje? Is er voor iedereen die ene grote allesomvattende liefde? Nee. Dat denk ik niet. Waar ik wel in geloof is dat we in een tijd leven waarin het zoeken naar een partner voor de rest van je leven een onmogelijke exercitie is.

De generaties voor ons hadden het een stuk makkelijker. Eenmaal getrouwd bleef je bij elkaar, ik chargeer even, tot de dood jullie scheidde. Er waren geen social media, er waren geen dating apps, er waren niet zoveel verleidingen om eens te kijken of ergens anders het gras soms groener was.

Waar ik wel in geloof is liefde van het moment. Een dekseltje op een potje voor nu. In plaats van elke keer als je een nieuwe vriend hebt hopen dat dat voor eeuwig zal zijn zou je ook eens gewoon kunnen genieten van dat wat je op dat moment hebt. Je leert van elke nieuwe liefde. Te ver vooruitkijken in de toekomst kan killing zijn. Te veel verwachtingen. Te veel teleurstelling als het weer over is.

Je hecht - en dat vind ik heel mooi -veel waarde aan wat je moeder en de rest van je familie vinden. Mijn vermoeden is dat ze van jou weten dat je gewoon heel graag dolgelukkig samen wil zijn met iemand omdat jij dat zelf waarschijnlijk iets te gretig aangeeft. Dus begrijp ik goed waarom jouw moeder na zoveel nieuw geïntroduceerde partners op familiefeesten het nu had over jullie ’vriendschap’ in plaats van jullie ’relatie’. Ze wil haar dochter gewoon gelukkig zien. Doordat jouw familie jouw nieuwe vriend niet al te serieus nam, bouwen ze als het ware een soort van zelfbescherming in. Nee, dat is niet leuk maar ergens vind ik dat wel heel liefdevol.

Het is nu aan jou om met je nieuwe vriend - ik vind een half jaar samen zijn nog geen reden om te denken dat dit voor altijd zal zijn - te gaan ontdekken wat voor jullie twee het beste werkt. Houd hem even, uit zelfprotectie, buiten het gezichtsveld van je familie (en je moeder). Geniet van de momenten samen. En wie weet? De kans dat je moeder op een gegeven moment niet meer de naam van je ex zal gaan noemen als jullie komende kerst weer aan de kerstdis verschijnen, acht ik groot.

Liefs, Mariam

