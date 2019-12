In deze tijd zijn de geluiden van onvrede alweer te horen over de aankomende feestdagen. Naast de lange rijen in de supermarkt en de netelige kwestie wie op Eerste dan wel Tweede Kerstdag uitgenodigd moet worden, is er vooral veel gemopper over de ’verplichte gezelligheid’. Maar de vraag die niemand kan beantwoorden is: wie legt deze verplichting dan op?