Durf jij nog op wintersport? Praat mee!

„Mensen moeten rekening houden met een sobere wintersport. Afstand houden is een belangrijke voorwaarde om te kunnen skiën en boarden. Gelukkig is het een buitensport en geen contactsport. Ruimte zat in de bergen. Als iedereen zich aan de regels houdt, lijkt er weinig aan de hand,” zegt woordvoerder Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging tegen De Telegraaf.

Jaartje overslaan

Dat de après-ski is gesneuveld, is volgens hem een logische ontwikkeling. „Dat hadden we al verwacht. Uit onderzoek onder onze leden blijkt dat dat voor driekwart geen verschil uitmaakt. Die gaan toch wel naar de sneeuw. Maar voor een kwart kan het reden zijn om maar een jaartje over te slaan. De dampende massa aan het eind van de middag is er dit jaar in ieder geval nergens bij. Restaurants moeten om 22 uur dicht en discotheken blijven gesloten.”

De Graaf benadrukt dat het wel is toegestaan om rustig zittend aan een tafel een drankje te drinken of wat te eten tijdens en na het skiën. Hij stelt dat boekingen voor een wintersportvakantie nog terughoudend zijn. „Niemand wil in een oranje gebied terechtkomen of in quarantaine moeten. Dus wordt het echt een last-minute skiseizoen, mede afhankelijk van de sneeuwconditie.”

Over het algemeen gaan meer dan een miljoen Nederlanders op wintersport, van wie ruim de helft in Oostenrijk. De prognose in de ANVR-reisindustrie is dat dit gaat zakken naar ongeveer de helft.

Praat mee

