Emoties bij beklimmen Alpe d’HuZes: ’Als ik boven ben wil ik mijn kanker écht loslaten’

Marijke Klapwijk (70): ’Voor alle jonge moeders met kanker’

„Vandaag, op 2 juni, is de dag waar ik zo lang naar uitgekeken heb! Doordat de Alpe d’HuZes twee jaar lang werd uitgesteld heb ik gelukkig lang de tijd gehad om te trainen. Ik ben er helemaal klaar voor! Ik heb de tocht al eens gefietst en één keer gelopen, maar dit jaar wil ik mezelf overtreffen door de berg twee keer te voet te beklimmen! 10 jaar geleden werd bij mij uitgezaaide borstkanker geconstateerd. Ik kreeg pijn in mijn arm tijdens het hardlopen en liet dat onderzoeken. Het bleek foute boel, de borstkanker was al uitgezaaid naar allebei mijn longen. Ik heb chemo- en immunotherapie gekregen. Mijn lichaam reageerde gelukkig goed op de therapie, ik ben nog steeds ziek, maar al jaren is de kanker ’rustig’. Ik voel me goed! Ik beklim de berg vandaag voor mijn lotgenoten. Ik was zelf al ouder toen ik kanker kreeg. Dus ik loop voor de jonge moeders en al mijn andere lotgenoten die nog een hele toekomst voor zich hebben. Voor hen wil ik geld ophalen voor kankeronderzoek. Ik weet overigens wel dat dit echt de laatste keer zal zijn dat ik meedoe aan de tocht. Het kost me veel energie en volgend jaar draag ik het stokje over!”

Tamara Schoonens (45): ’Voor alle dierbaren die ik verloor’

„Mijn man en ik hebben ons als echtpaar ingeschreven, we fietsen dit jaar dus met z’n tweetjes de berg op. Ik vind het best spannend! Het is voor mij namelijk de eerste keer dat ik meedoe, mijn man heeft al eens meegedaan. We hebben allebei veel dierbaren verloren aan de gevolgen van kanker, daar heb ik het nog steeds heel moeilijk mee. Gelukkig is mijn schoonvader genezen van keelkanker. Dat benadrukt voor ons alleen maar meer het belang van onderzoek naar kanker. De tocht is nog wel een uitdaging voor mij. Ik heb reuma, wat bewegen soms pijnlijk maakt in mijn hele lichaam. Maar opgeven is geen optie! Ik ga mijn uiterste best doen om de berg drie keer op en af te fietsen, maar ik weet niet of dat gaat lukken. Het is overigens niet zo dat ik meer geld ophaal als ik vaker op en af fiets, maar drie keer vind ik een mooi persoonlijk doel!”

Birgit Janssen (30): ’Voor mijn vader’

„Dit jaar doe ik voor het eerst mee! Ik fiets de berg op voor mijn vader die ik een jaar geleden verloor aan alvleesklierkanker. In een kort tijdsbestek van 4.5 maand ontdekten we de kanker en overleed hij eraan. Hij was mijn grootste supporter als ik iets sportiefs deed, als je het aan hem vroeg kon ik alles! Ik moet deze berg dan ook wel opfietsen voor hem. Mijn moeder gaat met me mee als steun en om me aan te moedigen. Ik wilde in eerste instantie in m’n eentje gaan, maar mijn moeder wilde er toch wel graag bij zijn. Vooraf hoorde ik al van het Alpe d’HuZes-virus, als je één keer meedoet ben je om en wil je elk jaar. Ik ben bang dat ik nú al aangestoken ben! Ik denk echt dat ik volgend jaar weer meedoe, misschien zelfs als vrijwilliger of toch met een grote groep. Maar goed, eerst moet ik de berg vandaag twee keer opfietsen! Ik heb inmiddels meer dan €3300 euro opgehaald uit donaties van vrienden en familie.”

Wendy Boonstra (44): ’Voor de beste vriendin van mijn zus’

„Ik vind het superemotioneel om mee te lopen in de Alpe d’HuZes. Ik heb borstkanker gehad waarvoor ik chemotherapie en operaties kreeg. De beste vriendin van mijn zus is helaas aan kanker overleden, haar foto’s hangen op een groot spandoek langs de route. Zij geeft ons morgen figuurlijk een schop onder de kont als we het zwaar hebben. Dat iedereen die ik hier spreek zo’n zwaar verhaal heeft, raakt me. Mijn zus en ik lopen samen de berg op, ons doel is dat gewoon 1 keer te doen. Als ik boven ben wil ik mijn kanker écht loslaten. Na deze dag wil ik alle emotie van de afgelopen jaren van me afgeschud hebben, om met een schone lei te beginnen. We hebben door corona twee jaar de tijd gehad om donaties te verzamelen. We hebben bijna €14.000 euro opgehaald!”