Weekhoroscoop week 22

Ram

Liefde: Je vindt het lastig om je lief gelijk te geven al weet je best dat hij of zij het bij het rechte eind heeft.

Financiën: Je hebt moeite met budgetteren en vindt het lastig om overzicht te houden op je inkomsten en uitgaven. Aan het einde van de week gaat dit gelukkig weer wat beter.

Werk: Je bent deze week minder snel tevreden over je eigen werk waardoor de dingen je meer tijd kosten dan verwacht. Begin ruim op tijd van te voren en laat je niet opjagen. Ook niet door jezelf!

Persoonlijk: Hoewel je niet al te dol bent op schoonmaken, begint het nu warempel te kriebelen: grote schoonmaak! Heerlijk, alles weer fris en fruitig.

Stier

Liefde: Als jij en je geliefde nog niet samenwonen of getrouwd zijn is dit wel een héél goed moment om het hier samen eens serieus over te hebben!

Financiën: Dit is een goed moment om te bekijken of bepaalde wensen financieel haalbaar zijn. Zelfs als je er iets anders voor moet laten is het de moeite van het proberen waard.

Werk: Een opdracht staat je tegen omdat je hier een vervelende ervaring mee hebt gehad. Probeer niet te veel in het verleden te blijven hangen, tijden veranderen en jij ook.

Persoonlijk: Iemand in je naaste omgeving heeft behoefte aan troost en steun en vindt bij jou een luisterend oor en sterke schouder.

Tweelingen

Liefde: Je hebt deze week weinig behoefte om de deur uit te gaan. Liever blijf je thuis om fijn TV te kijken en vroeg te gaan slapen. Het weekend is een ander verhaal, dan wordt het feest!

Financiën: Het is verstandig om wat meer de hand op de knip te houden en iets weg te zetten voor onverwachte reparaties of andere kosten. Je inkomsten gaan wel iets omhoog, maar je uitgaven ook.

Werk: Zowel je werkgever als je collega’s kunnen echt op je bouwen. Je weet wat je doet en je doet wat je zegt. Je wordt gerespecteerd om je oprechte, betrouwbare manier van handelen en de complimenten zijn dan ook niet van de lucht.

Persoonlijk: Een vriend of vriendin piekert over iets en zit niet zo lekker in zijn of haar vel. Gelukkig ben jij er om hem of haar weer een beetje op te vrolijken.

Kreeft

Liefde: Je bijt liever je tong af dan dat je je laat meeslepen in een oeverloze discussie. Zonde van je tijd en energie, zó geen zin in! Gelukkig denkt je partner er hetzelfde over.

Financiën: Het is alleen verstandig om een grote aankoop te doen als je daarnaast voldoende reserves overhoudt om op terug te kunnen vallen. Je financiën zijn momenteel niet erg stabiel dus enige voorzichtigheid is geboden.

Werk: Hoewel je het zonnetje van de werkvloer bent en prima met je collega’s door een deur kunt, ben je wel een beetje dromerig. Probeer goed gefocust te blijven op wat je doet, de kans dat je steekjes laat vallen is aanwezig.

Persoonlijk: Dit is een heerlijke week om te koken en te bakken. Niet alleen vind je dit nu extra leuk om te doen, je creaties lukken ook nog allemaal!

Leeuw

Liefde: Je geliefde maakt zich zorgen om het feit dat je zo hard werkt en misschien heeft hij of zij hierin geen ongelijk. Maak naast het werken en klussen ook ruimschoots tijd voor elkaar en ga er samen even helemaal uit.

Financiën: Het gaat je steeds meer voor de wind, maar hier pas je ook handig je uitgavepatroon op aan. Probeer iets meer te sparen. Heerlijk om jezelf en anderen zo te verwennen, maar op is echt op.

Werk: Je bent sneller moe dan anders en hierdoor ook op emotioneel gebied wat eerder uit balans. Doe lekker je ding en meng jezelf niet in andermans gesprekken, dat kost nu alleen maar onnodig energie.

Persoonlijk: Ga lekker op tijd naar bed en vermijd al te vet eten. Alcohol valt ook niet zo lekker deze week. Water of thee bevalt echt beter nu en je huid vaart er ook wel bij.

Maagd

Liefde: Het gaat steeds beter tussen jou en je partner. Er wordt goed gecommuniceerd en er is meer sprake van wederzijds begrip, respect en vertrouwen. Dit alles maakt dit een zeer geschikt moment voor het maken van nieuwe toekomstplannen.

Financiën: Belangrijke veranderingen brengen nieuwe mogelijkheden op financieel gebied. Je gaat een zorgeloze periode tegemoet, mits je niet alles ook direct weer uitgeeft. Zodra je een leuk bedrag hebt gespaard begint het te kriebelen en wil je iets groots en duurs kopen.

Werk: Dit is een fijne week om nieuwe dingen te leren. Opdrachten waar je nog niet bekend mee bent heb je snel onder de knie.

Persoonlijk: Besteed wat meer aandacht aan klusjes op het balkon of in de tuin. De combinatie beweging en buitenlucht doet je erg goed. Daarbij zijn bepaalde dingen ook gewoon even nodig om aan te pakken. Win win!

Weegschaal

Liefde: Een misverstand tussen jou en je geliefde ontaardt gemakkelijk in een hoogoplopende ruzie. Dit kun je voorkomen door de dingen die hij of zij zegt niet te persoonlijk op te vatten. Zo is het namelijk ook niet bedoeld.

Financiën: Langzaam maar zeker speelt het gat in je hand weer op. Verman jezelf en verbied jezelf om nutteloze aankopen te doen. Hoe goedkoop iets ook is, als je het niet echt nodig hebt is het altijd te duur.

Werk: Je merkt dat het vooral de interactie met anderen is die je nieuwe inspiratie biedt. Geef toe aan je behoefte op dit vlak en vraag desnoods zelf of iemand nog een leuk idee heeft.

Persoonlijk: Als je er al een poosje tegenop zag om je kasten en lades weer eens helemaal op te ruimen, is dit een goed moment om de handen eens flink uit de mouwen te steken. Lekker muziekje erbij en je vliegt er als een malle doorheen!

Schorpioen

Liefde: Je bent momenteel erg op jezelf en hebt dan ook weinig behoefte aan al te veel gezelschap. Wel vind je het fijn om samen met je partner iets te doen, wat duidelijk aangeeft hoe zeer je je bij hem of haar op je gemak voelt.

Financiën: Het geld komt deze periode vrij gemakkelijk binnen. In verhouding hoef je er niet eens zo keihard voor te werken, ook best fijn.

Werk: Je doet een ontdekking die ook voor jou persoonlijk nieuwe deuren kan openen. Volg je gevoel en blijf graven tot de onderste steen boven is en je er ook daadwerkelijk mee verder kunt.

Persoonlijk: Een vriend(in) die je al een poosje niet had gesproken komt spontaan bij je langs. Ondanks de anderhalve meter regel is het direct weer als vanouds; lachen, gieren, brullen.

Boogschutter

Liefde: Je brengt deze periode niet alleen meer tijd door met je partner, ook zie je je kinderen en andere naaste familie weer wat vaker. Daar word je natuurlijk super blij van!

Financiën: Na een onverwachte teleurstelling is er zeer binnenkort weer een fijne meevaller te verwachten in de vorm van een kans die je zelf moet grijpen óf creëren!

Werk: Je kunt momenteel slecht tegen onrust. Het liefst werk je alleen of in elk geval een heel eind bij het gebabbel van je collega’s vandaan. Lukt het nog steeds niet, probeer het dan eens met oordoppen in.

Persoonlijk: Hoewel je graag voor iedereen klaar staat, doet deze week de welbekende druppel de emmer flink overlopen. Trek het je niet teveel aan, Boogschutter. Niemand kan altijd maar alles. En zeker niet tegelijk.

Steenbok

Liefde: Het is thuis wel eens gezelliger geweest. Kan gebeuren, elke relatie heeft zo zijn ups en downs. Misschien is het een idee om even wat afstand te nemen van elkaar? Vaak merk je dan pas hoezeer je de ander (niet?) mist.

Financiën: Maak je geen zorgen om zaken die niet aan de orde zijn. Je hebt je financiën prima onder controle en daarbij is er ook nog een leuk extraatje naar je onderweg!

Werk: Probeer de juiste balans te vinden tussen standvastigheid en flexibiliteit. Krampachtig blijven vasthouden aan je standpunten is niet de manier om je doelen te bereiken. Jezelf aan alles en iedereen aanpassen ook niet.

Persoonlijk: De zwembaden zijn weer open! Neem een duik en trek een heel dagdeel uit om heerlijk op je gemak banen te zwemmen, hier kom je helemaal van tot rust.

Waterman

Liefde: Je partner begrijpt steeds beter waarom je soms wat ruimte nodig hebt en graag wat tijd voor jezelf wilt. Ook jijzelf hebt geen enkel probleem met geven en nemen. Jullie relatie is dan ook prima in balans.

Financiën: Maak je geen zorgen om de onverwachte uitgaven die je plotseling voor je kiezen krijgt. Hoewel het om een behoorlijk bedrag gaat en je er niet op had gerekend, is de schade te overzien.

Werk: Als iemand je om hulp vraagt heb je weinig zin om hier gehoor aan te geven. Je hebt je handen vol aan je eigen werk en daarbij vind je dat de ander zich er net iets te gemakkelijk vanaf maakt.

Persoonlijk: Dit is een goed moment om je vriendschappen weer eens onder de loep te nemen. Wie voegt nog iets toe aan je leven en wie eigenlijk niet (meer)?

Vissen

Liefde: Jij en je partner kunnen niet wachten om weer eens gezellig bij vrienden te gaan eten of zelf iemand uit te nodigen. Met anderhalve meter afstand moet dat gewoon kunnen toch?

Financiën: Hoewel je boordevol nieuwe plannen zit is het nu helaas niet het moment om door te pakken. Laat je hierdoor niet weerhouden om het op een later tijdstip nog eens te proberen!

Werk: Het werk dreigt je zo nu en dan werkelijk boven het hoofd te groeien maar met je loyaliteit, energie en vastberadenheid kom je een heel eind en ben je ook voor anderen een bron van inspiratie.

Persoonlijk: Hoe relaxt je ook overkomt op anderen, van binnen kun je je flink druk maken! Is elk onderwerp dat voorbij komt het piekeren echt waard?