Daghoroscoop 14 februari - Voor verliefde Tweelingen wordt het een fijne Valentijnsdag!

VANDAAG JARIG

De zon is jouw liefdesplaneet die zich snel door je hele horoscoop beweegt met kortstondige romances als gevolg. Schud jouw liefdesleven wat op dit jaar. Jij bent een snelle verleider. Of je nu verwikkeld bent in je eerste, tweede of derde relatie, je hebt iemand nodig die zelfvertrouwen uitstraalt en gefortuneerd is.

RAM

Er kunnen zich de komende week moeilijkheden voordoen op gebied van geld, vriendschappen en romantiek. Betaal schulden volledig af. Je kop in het zand steken lost de zaken niet op. Sta open voor een nieuwe overeenkomst.

STIER

Jouw onderbewustzijn kan je daden beïnvloeden en tot overdreven handelen leiden. Je hebt een groeiende wens om invloed uit te oefenen op andermans emoties. Een conflict kan veel onthullen over jullie gevoelens.

TWEELINGEN

Voor verliefden wordt het een plezierige Valentijnsdag, als je deze hebt voorbereid. Met familie kan onenigheid ontstaan, maar het zal weinig moeite kosten om een compromis te bedenken. Onttrek je niet aan moeilijke vragen.

KREEFT

Onderdrukte gevoelens kunnen jouw emoties beheersen. Het kan moeite kosten anderen ertoe te brengen redelijk te zijn of je standpunt te begrijpen. Stel een besluit liever uit tot morgen wanneer je over meer feiten beschikt.

LEEUW

Houd rekening met een geschenk of signaal van jouw geliefde, waarmee hij of zij je laat weten hoe bijzonder je bent. Je kunt in de schijnwerpers terechtkomen. Waar het een zakelijke kwestie of bezittingen betreft, kun je je zeker een gokje veroorloven.

MAAGD

Kijk eens om je heen en doe rustig aan. Laat de gebeurtenissen van de afgelopen weken de revue passeren en analyseer je recente emoties en daden. Door tijd voor reflectie te nemen, zul je goed voorbereid zijn op wat er de komende tijd te gebeuren staat.

WEEGSCHAAL

Praktische kwesties vragen de aandacht. Als je onder minder gunstige omstandigheden moet werken, kan dat binnenkort veranderen. Ook al zendt de kosmos weinig optimisme uit, je kunt toch op goede momenten rekenen.

SCHORPIOEN

De sterke wil de beste te zijn bepaalt jouw gedrag. Neem niets als vanzelfsprekend aan en houd rekening met sterke concurrentie. Een collega kan zijn/haar toevlucht nemen tot onethisch gedrag. Reageer als een fatsoenlijk mens.

BOOGSCHUTTER

Je boekt succes als je je inspant voor een praktische kwestie. Jouw geheugen en logica functioneren prima. Je zult je goed kunnen concentreren. Ga uit eten om deze Valentijnsdag romantisch af te sluiten.

STEENBOK

Streef naar evenwicht en gezondheid, hoe de huidige situatie ook is. Je kunt met stevige oppositie te maken krijgen, maar door er eenvoudigweg niet op in te gaan, kun je aan elke dreigende kwestie ontkomen.

WATERMAN

Degenen die met marketing te maken hebben, mogen op succes rekenen. Je kunt een belangrijk document ondertekenen of een mooie deal sluiten. Benader morgen de baas als je al te lang op een loonsverhoging wacht.

VISSEN

Een confrontatie kan jou een schok bezorgen of angst inboezemen, maar er valt een les uit te leren als je in staat bent eerlijk naar jezelf te zijn. Vat niet alles te persoonlijk op. Pas op met voedsel waar je veel trek in hebt; het bezorgt je problemen.

