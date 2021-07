Moet het filmen van slachtoffers strafbaar worden?

De aanslag op journalist Peter R. De Vries vond plaats nabij het Leidseplein in Amsterdam, in het centrum van de hoofdstad. Het incident trok daarom snel veel bekijks en omstanders verzamelden zich rondom het plaats delict. Een aantal van de omstanders pakte zijn telefoon erbij en maakte foto’s of filmpjes, die snel werden verspreid via sociale media.

De Vries heeft samen met zijn vrouw twee kinderen. Het nieuws verspreidde zich zo razendsnel, stel je voor dat de dierbaren van De Vries via de vreselijke beelden op sociale media moesten vernemen wat er was gebeurd. Twitteraars vragen zich af of diegene die besloten beelden te maken van de gewonde De Vries hier wel bij stil stonden.

Op dit moment is het in Nederland niet strafbaar om beelden te maken van een slachtoffer. Wel is het verschillende keren in de politiek besproken. In 2018 pleitten verschillende politieke partijen, naar aanleiding van een ongeluk op de A58 dat werd gefilmd door omstanders, voor een verbod op het filmen van verkeersslachtoffers, aldus het AD. In 2020 ging het om een verbod voor het online zetten van deze beelden, zo viel te lezen in De Telegraaf.

In Duitsland is het wel strafbaar om beelden te maken van gewonde of omgekomen slachtoffers, aldus Fonds Slachtofferhulp. Volgens het fonds „laat het filmen van een slachtoffer, in plaats van het tonen van steun en medeleven, het tegenovergestelde zien’’. Volgens RTLNieuws zou er in Duitsland een maximaal celstraf van 2 jaar op staan.

