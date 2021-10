Moet medisch advies van BN’ers en influencers aan banden worden gelegd?

Consumentenprogramma Radar heeft de druppels van Giel Beelen onder de loep genomen. Presentatrice Antoinette Hertsenberg zat dinsdag bij Jinek om over Giel Beelen en de druppels te praten. Volgens Radar zitten er gevaarlijke stoffen in. Toch staat de radio-dj achter zijn product. Giel Beelen vraagt voor de druppels die ervoor zorgen om ‘toegang tot je innerlijke guru te krijgen’ 39,99 euro. De tafelgasten waren het allemaal met elkaar eens: de druppels van Giel Beelen zijn gevaarlijk en hij gaat te ver.

Medische adviezen

Ook Lieke van Lexmond en haar maankalender kwam ter sprake tijdens de uitzending. Zij maakt en verkoopt samen met haar zus Jetteke de ‘Moon Calendar’. Sinds de samenwerking met Rituals zijn de zusjes veel in het nieuws, omdat ze kritisch zijn over het vaccinatiebeleid en helende edelstenen verkopen. Volgens Antoinette Hertsenberg zitten in de kalender aspecten die richting medische adviezen gaan. Bijvoorbeeld dat het op bepaalde dagen niet goed is om je spataderen te laten verhelpen of om naar de tandarts te gaan.

Er zijn meerdere BN’ers en influencers in het nieuws geweest om het ’medische’ advies dat zij geven. Zo vertelde Fajah Lourens na het uitbrengen van haar eerste boek ‘Killerbody’ dat in 2016 uit kwam, dat zij 1.350 kilocalorieën op een dag tot zich nam om op gewicht te blijven. Als ze wil afvallen zijn dit 1.000 kilocalorieën. Hier kreeg ze veel kritiek op van verschillende voedingsdeskundigen, omdat dit heel weinig is.

Reacties

Ingrid laat via Twitter weten dat Giel Beelen alleen maar geld wil verdienen over de hoofden van goedgelovige mensen.

Deze Twitteraar vraagt zich af waarom mensen zich druk maken om de samenwerking tussen de ‘Moonsisters’ en Rituals. Het gaat toch om het product?

Praat mee

