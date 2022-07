’Ik ga toch zeker Nederland niet uit, net nu we hier mooi weer hebben’

„Gisteren sprak ik mensen bij de kassa van een drogisterij. Ze waren schaars gekleed, behoorlijk ’gewichtig’ en ze zweetten als otters. Ze deden nog snel wat boodschappen, want vandaag vliegen ze naar Zuid-Spanje. Daar zijn immers geen winkels. Het lag op het puntje van mijn tong om te vragen of ze van plan waren om daar aan de Méditerranée nog meer uit te trekken, laat staan hoe te verkoelen, maar in plaats daarvan beet ik op mijn tong.

Ik heb er geen klont mee te maken als mensen slecht tegen hitte kunnen. Eerst driekwart dag in de rij bij Schiphol gaan staan om zich vervolgens in een vliegmachine te wurmen om vervolgens uitgespuugd te worden in een of ander tropisch oord. Daar waar het nog minstens 10 graden warmer is dan in Nederland.

Vakantie

En dan ’zonnen’ op een kluitje. Verbranden voor het imago? Er nog meer kilo’s aanvreten in een ’all you can eat-resort’? Waarom? Ik hou dan ook niet van op vakantie gaan. Wel van hitte en van (verre) reizen. Maar ik ga toch zeker Nederland niet uit, net nu we hier het mooiste weer van het jaar hebben.

Ik koester mijn eigen koele huis, bescheiden tuin met weelderig bloeiende hortensia’s en vlinderstruiken.

PS: Ik broed momenteel op alternatieven voor de groene smalle beurs-vakanties: heel ouderwets woningruil doen staat alvast op nummer 1.