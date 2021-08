Weekhoroscoop 35 - Je hebt meer behoefte aan genegenheid en aandacht, Schorpioen

Ram

Liefde: Ondanks het feit dat je het ontzettend druk hebt met van alles geeft de wetenschap dat jouw geliefde je onvoorwaardelijk steunt je veel rust. Jullie voeren fijne gesprekken en maken mooie nieuwe plannen voor de toekomst.

Financiën: Onverwachte gebeurtenissen brengen helaas ook onverwachte kosten met zich mee.

Werk: Je hebt plezier in wat je doet en creëert zelf ook nieuwe kansen op dit gebied. Wel heb je moeite met het afmaken van nog lopende projecten. Kom op Ram, nog even de schouders eronder!

Persoonlijk: Wat extra vrije tijd is geen overbodige luxe. Vooral als je af en toe hoofdpijn hebt is dit een teken aan de wand dat je het echt iets rustiger aan moet doen.

Stier

Liefde: Je hebt de neiging om bepaalde problemen weg te wuiven met als gevolg dat er niet over wordt gesproken en er op die manier dus niets verandert. De confrontatie aangaan is soms lastig maar wel nodig.

Financiën: Als je kinderen hebt of andere familieleden die op financieel gebied een steuntje in de rug kunnen gebruiken help je hen met alle liefde uit de brand. Wees desondanks een beetje voorzichtig, je kunt niet geven wat je niet hebt.

Werk: Je bent zeer alert en merkt elk foutje op. Zelfs als dit niet jouw verantwoordelijkheid is kun je het toch niet laten het een en ander naar je toe te trekken. Gelukkig kost dit je niet alleen extra tijd, het levert je ook extra waardering op!

Persoonlijk: Vooral op het persoonlijke vlak ben je klaar voor een nieuw begin. Een frisse nieuwe start, heerlijk!

Tweelingen

Liefde: Je partner doet je een voorstel waar je totaal niets voor voelt. Je wilt er zelfs niet eens over nadenken. De enige manier om hier samen uit te komen is het vinden van een gulden middenweg waar jullie je allebei in kunnen vinden.

Financiën: Als je niet al te veel risico neemt kun je nu leuk winst maken door ergens in te investeren of iets te verkopen. Het is nooit verkeerd om op je intuïtie te vertrouwen maar blijf ook goed nadenken over de mogelijke consequenties van je keuzes.

Werk: Ben je nog op zoek naar werk is de kans groot dat je deze week wordt uitgenodigd voor een sollicitatiegesprek. Heb je al een baan is het verstandig om advies te vragen van iemand die al langer werkzaam is in dit vak.

Persoonlijk: Doordat je al een aantal nachten te weinig slaapt gaat je weerstand achteruit. Valt wel mee? Elke avond één uur te weinig nachtrust is aan het eind van de week zomaar een hele nacht slaap die je tekort komt.

Kreeft

Liefde: Waar het wederzijdse begrip eerder nog een beetje zoek was snappen jullie elkaar nu veel beter waardoor het wederzijds respect én de waardering voor elkaar met sprongen vooruit gaan.

Financiën: De kans om meer geld te verdienen is binnen handbereik. Je hoeft deze alleen nog maar aan te pakken. Ook is er een aardige gift of welkome lening te verwachten.

Werk: Je doet er alles aan om de plannen die je hebt ook daadwerkelijk te realiseren. Dat je leidinggevende er niet direct oren naar heeft wil niet zeggen dat het een slecht idee is. Misschien is het gewoon even niet het juiste moment?

Persoonlijk: Vraag jezelf bij elke verleiding af: word ik hier gelukkig van op de lange termijn? Het klinkt simpel en eigenlijk is het dat ook. De knop daadwerkelijk omzetten is een ander verhaal, vooral deze week kost je dit meer moeite.

Leeuw

Liefde: Doordat je minder tijd hebt om bij je geliefde te zijn denk je extra vaak aan hem of haar en kan het zomaar gebeuren dat je je partner wegens het gemis nog meer gaat waarderen.

Financiën: Na een spaarzame periode vind je nu dat je wel weer eens iets extra’s verdiend en gelijk heb je. Doe wat je gelukkig maakt en geniet ervan!

Werk: Het kost je moeite om nieuwe vaardigheden op te pikken waardoor je wat minder zin hebt in je werk. Kop op Leeuw, dit gebrek aan concentratie is gelukkig maar tijdelijk, binnenkort gaat het je allemaal een stuk makkelijker af.

Persoonlijk: Je doet je best om gezonder te leven en dit lukt al heel aardig. Besteed nog iets meer aandacht aan je nachtrust en je voelt je helemaal top fit.

Maagd

Liefde: Waak ervoor dat je jouw eigen onzekerheid niet projecteert op je partner en hem of haar onterecht het een of ander verwijt. De kans is groot dat het om oud zeer gaat, een overblijfsel uit een vorige relatie.

Financiën: Impulsieve uitgaven slaan een flinke deuk in je budget en misschien zelfs in je spaarrekening. Jezelf (en anderen) verwennen is natuurlijk super leuk, maar het is nu wel verstandig om weer even pas op de plaats te doen.

Werk: Je planning laat hier en daar wat te wensen over waardoor je op het ene moment tijd over -en op het andere tijd tekort hebt. Dit veroorzaakt onnodig onrust.

Persoonlijk: Let op dat je in je enthousiasme niet vergeet uit te kijken wat je doet. Een ongeluk ligt in een klein hoekje, een cliché, maar deze week wel een aandachtspuntje.

Weegschaal

Liefde: Gedoe in de privé situatie heeft zijn weerslag op je werk. Hoe lastig ook, zet de persoonlijke kwestie even in de koelkast en laat de eventuele betrokkene via app of telefoontje weten dat je er zo spoedig mogelijk even over wilt praten. Alleen dat geeft al de nodige rust.

Financiën: De oneffenheden die zich in je financiën voordoen zijn rijp om opgelost en weggewerkt te worden. Nog even en je bent er vanaf.

Werk: Het is beter om bepaalde ergernissen rustig bespreekbaar te maken dan deze weg te slikken tot de bom barst. Verder kun je veel hebben aan iemand die jou graag een helpende hand biedt of nuttig advies geeft.

Persoonlijk: Wat meer ontspanning zal je goed doen. Niet alleen fysiek maar vooral mentaal. Lekker niets doen terwijl je hoofd vol zit met gedachten, plannen, twijfels en zorgen biedt helaas geen oplossing.

Schorpioen

Liefde: Je hebt nu meer behoefte aan genegenheid en aandacht, zowel op het lichamelijke als het emotionele vlak. Een goed gesprek tussen jou en je partner geeft meer duidelijkheid en levert meer wederzijds begrip op.

Financiën: Mede dankzij jouw eigen manier van handelen is er een fijne vooruitgang in je financiën te verwachten. Je weet op het juiste moment actie te ondernemen en precies de juiste dingen te zeggen.

Werk: Hoewel je het goed bedoelt worden je (ongevraagde) adviezen niet door iedereen gewaardeerd en kunnen sommige opmerkingen bij anderen zelfs in het verkeerde keelgat schieten.

Persoonlijk: Houd je agenda zo leeg mogelijk en laat je door niemand voor het blok zetten. Of het nu op zakelijk, sociaal of persoonlijk vlak is; elke vorm van verplichting benauwt je.

Boogschutter

Liefde: Na een paar echt fijne momenten met elkaar is er deze week wat storm te verwachten. Een misverstand of gebrek aan communicatie gooit roet in het eten.

Financiën: Een nieuwe onderneming of nieuw idee dat je hebt uitwerkt kan behoorlijk winstgevend zijn mits je in jezelf gelooft en niet bij de eerste teleurstelling opgeeft.

Werk: Hoewel je het naar je zin hebt op je huidige positie zou je best wat meer uitdaging kunnen gebruiken. Zit dit er op je werk even niet in, probeer dan in je vrije tijd iets te vinden waarin je je verder kunt ontwikkelen.

Persoonlijk: Waar je enkele weken geleden wat minder lekker in je vel zat, sneller moe was en gevoelig voor blessures of kwaaltjes, zit je nu weer hoger in je energie en ben je vooral fysiek tot meer in staat.

Steenbok

Liefde: Je vindt het fijn als je geliefde wat vaker aangeeft wat hij of zij zou willen. Niet alleen in bed maar ook met het oog op andere activiteiten. Juist nu heb je behoefte aan iemand die de leiding neemt.

Financiën: Let goed op voordat je met iemand in zee gaat of ergens je handtekening onder zet. Iemand wordt er beter van en hoogst waarschijnlijk ben jij het niet.

Werk: Waar je op liefdesgebied graag even de touwtjes uit handen geeft houd je deze op je werk het liefst stevig in handen. Helaas voor jou ben jij niet de enige die dit wil. Wedijver of concurrentie is te verwachten.

Persoonlijk: Onverwachte gebeurtenissen brengen nieuwe uitdagingen met zich mee; ga ervoor!

Waterman

Liefde: Jij en je partner voeren goede gesprekken. Niet alleen met elkaar maar ook met een paar goede vrienden. Een leuke, interessante en amusante afspraak ligt in het verschiet.

Financiën: Ook al wil je iets nog zo graag, als er veel geld mee gemoeid gaat én je je daarnaast niet voldoende hebt laten informeren is dit niet het juiste moment om je plannen door te zetten.

Werk: Een situatie die je boos maakt kan zomaar escaleren in een onaangename woordenwisseling waarbij jij aan het kortste eind trekt. Blijf vooral kalm en correct.

Persoonlijk: Een verzoening met een vriend of familielid met wie je al een poosje geen contact had is niet ondenkbaar.

Vissen

Liefde: Waar je partner wat onrustig is ben jij momenteel juist de rust zelve. Je geliefde vindt hierdoor de steun bij jou waar hij of zij nu zo’n behoefte aan heeft.

Financiën: Je financiën staan op de helling waardoor de minste of geringste onvoorziene of ondoordachte uitgave nu zomaar problemen kan opleveren. Denk je de komende maand niet rond te kunnen komen, trek dan op tijd aan de bel.

Werk: Wees niet te streng voor jezelf en vergelijk jezelf niet met anderen. Je bent deze week zeer perfectionistisch waardoor je langer dan nodig met je werk bezig bent. Goed is goed genoeg.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om de balans op te maken voor jezelf. Waar ben je tevreden over en wat kan er volgens jou wel anders? En waarom kost het je zoveel moeite om dit aan te pakken?