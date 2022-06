Cijfers lopen op: tref jij alweer voorzorgsmaatregelen tegen corona?

Nieuwe golf

Dat er deze week zo veel meer positieve testuitslagen waren, kan volgens het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) te maken hebben met de toename van het aantal mensen dat zich liet testen deze week. Deze week werden er 13.000 coronatests afgenomen, vorige week waren dat er net geen 10.000. Of het stijgende aantal positieve coronatests betekent dat er sprake is van een nieuwe golf, kan het RIVM nog niet zeggen.

Besmet

Ook Diederik Gommers, de voormalig voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, deelde deze week op zijn sociale media besmet te zijn met het coronavirus. „Ruim twee jaar geen Covid gehad tijdens de pandemie maar nu dan toch. (…) Dus het kan nog steeds. Zorg goed voor jezelf!” Sinds het begin van de pandemie testten 8.090.232 Nederlanders positief op het coronavirus, volgens Corona Teller. 22.325 Nederlandse patiënten overleden aan de gevolgen van corona. Ernst Kuipers, minister van Volksgezondheid, maant ziekenhuizen vaart te maken in het wegwerken van de lange wachtlijsten, voordat het ’covidseizoen’ aanbreekt, meldt De Telegraaf.

Maatregelen

In Nederland gelden op dit moment geen vaccinatiebewijs of andere maatregelen meer. In andere landen worden die nog wel gehanteerd. In Frankrijk kan bijvoorbeeld gevraagd worden naar je vaccinatie- of testbewijs in de Corona check-app. In Duitsland is een mondkapje verplicht in het openbaar vervoer, op het vliegveld en in zorginstellingen.

Reacties

Diederik Gommers deelt zijn positieve coronatest op Instagram.

Deze Twitteraar vraagt zich af waarom spatschermen bij de Albert Heijn verdwijnen, zij vond de voorzorgsmaatregel juist fijn.

Nancy wil een lockdown graag voorkomen. Zij denkt dat dat lukt door handen te wassen en mondkapjes te dragen.

Erik vindt het verstandig dat mensen hun gedrag weer veranderen, ondanks dat hij het iedereen gunt om handen te schudden en feestjes te geven.

Praat mee

