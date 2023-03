Daghoroscoop 1 maart - Sterrenbeeld Kreeft: Het kan opwindend worden!

VANDAAG JARIG

Was 2022 een opwindend jaar in jouw carrière en met stormachtige romances (van kinderen), dan keert dit jaar de rust terug. Financieel zal het jaar voorspoed brengen, met extra inkomen, meevallers en dat soort dingen. Zakelijke kansen kunnen zich uitbreiden en jouw horizon verbreden.

STERRENBEELD RAM

Er kan je een drukke dag te wachten staan. Als jij een workaholic bent, kom je ruimschoots aan jouw trekken. Naarmate je meer kunt doen, zul je meer verdienen. Het kan verstandig zijn nu jouw instrumenten of gereedschap te vernieuwen.

STERRENBEELD STIER

Er zal zich een gevoel van tevredenheid van jou meester maken als hetgeen je zegt en doet als feedback dient voor anderen. Met geduld los je elk probleem op. Bespreek zakelijke en financiële details met een deskundige.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Jij kunt te maken krijgen met een web van bedrog dat de afgelopen maand geweven is maar dat zeker doorgeprikt kan worden. Neem de verantwoording als je onwaarheden hebt verteld zodat de schade beperkt blijft.

STERRENBEELD KREEFT

Communiceren is een van jouw sterke punten en dat geldt zeker voor vandaag. Gevoelens van woede of frustratie zou je nu positief kunnen inzetten. Omstandigheden kunnen aangenaam en zelfs tot op zekere hoogte opwindend worden.

STERRENBEELD LEEUW

In een moeilijke situatie kan de letter van de wet tot harde realiteit leiden. Het lijkt er op dat iemand iets heeft nagelaten en daarvan de schuld probeert af te schuiven. Breken met regels of gebruiken wordt waarschijnlijk niet getolereerd.

STERRENBEELD MAAGD

De dag, alsook de maand, lijkt uitstekend te beginnen. Sta klaar om elke uitdaging te aanvaarden. Mentaal ben jij sterk al kan gebrek aan concentratie of praktisch inzicht het resultaat van jouw inspanningen negatief beïnvloeden.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Durf eens brutaler uit de hoek te komen als je een opmerkelijk iemand ontmoet. Het kan ook zijn dat jij zonder omwegen wordt benaderd en een aanbod krijgt dat te mooi is om te weigeren. Bereid een nieuw project degelijk voor.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Stel je flexibel op en probeer niet tegen de stroom in te zwemmen want dan worden vervelende situaties erger dan ze zijn. Door boven problemen uit te stijgen neemt jouw productiviteit toe. Let beter op je gezondheid.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Als je hard hebt gewerkt mag jij nu op vooruitgang rekenen. Jouw baas zal niet te beroerd zijn je een bonus toe te kennen. Er kan verbetering optreden in jouw gezondheid. Laat je nakijken en laat vooral jouw tanden en botten controleren.

STERRENBEELD STEENBOK

Concentreer je op werk dat volstrekte toewijding vereist. Zet discipline in als jij met anderen communiceert en waak voor gebrek aan tact en diplomatie. Een geschikte dag om de laatste hand te leggen aan een creatief project

STERRENBEELD WATERMAN

Voor de komende periode worden herzieningen en een nieuwe positionering voorzien. Heroverwegingen worden steeds belangrijker. Voor oppervlakkigheid zal geen plaats zijn, voor diepzinnigheid wel. Blijf gemotiveerd!

STERRENBEELD VISSEN

Laat voorzichtigheid jouw sleutelwoord zijn. Er lijkt sprake van een negatieve trend die jou waarschuwt geen onnodig risico te nemen. Ga zo flexibel mogelijk met jouw agenda om en geef nervositeit, onrust en angst geen kans

Elke dag een melding

Als eerste een seintje als er een nieuwe daghoroscoop online staat? Meld je dan aan voor onze exclusieve WhatsApp-dienst:

Zet het nummer 06-13651435 in je contacten.

Stuur de tekst ’daghoroscoop aan’ via WhatsApp naar bovenstaand nummer.

NB: je ontvangt geen bevestiging van je aanmelding.

Vanaf nu word je als eerste op de hoogte gesteld van de publicatie van een nieuwe daghoroscoop. Snel en gemakkelijk via WhatsApp!

Afmelden? App ’daghoroscoop uit’ naar hetzelfde nummer. Meer weten over deze WhatsApp-dienst? Klik hier!

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.