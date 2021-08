Lize Korpershoek haalt menstruatie uit verdomhoekje: ‘Waar doen we moeilijk over?’

Om het menstruatietaboe voor eens en altijd weg te nemen en deelnemers meer te leren over de werking van hun eigen lijf werd het initiatief Maandverbond opgezet. Lize Korpershoek legt samen met drie andere reporters alles uit over menstruatie door middel van filmpjes, interviews met deskundigen en eigen ervaringen. „Ik neem je mee in verschillende aspecten van je cyclus. Daaruit kun jij meenemen, wat op jouw cyclus van toepassing is. Ik heb over het algemeen weinig PMS (premenstrueel syndroom) gerelateerde klachten en zo is ieders menstruatie weer anders. Voor iedereen zit er wel iets in”

Normaliseren

„Dat er veel schaamte en onwetendheid bestaat rondom de cyclus, slaat nergens op. 50 procent van de wereld menstrueert en dan wordt dat alsnog taboe genoemd, terwijl het gewoon een lichamelijke functie is. Veel dingen dragen bij aan die schaamte. Als je aan een maandverbandreclame denkt, zie je blauwe vloeistof voor je. Bij biologie op de middelbare school krijg je eigenlijk alleen mee dat je één keer bloedt per maand en als je geluk hebt, wordt ook de ovulatie benoemd. Eigenlijk weet ik sinds kort pas veel over dit onderwerp, terwijl dit zo’n groot deel is van mijn leven. Het enige wapen daartegen, is het normaliseren ervan. Het er gewoon over hebben. Hoe meer jij er open over bent, hoe meer het er mag zijn. Er wordt zo stiekem over gedaan. Waar doen we moeilijk over?”

Realisatiemoment

„Vorig jaar kwam ik met een cyclus-app in aanraking, waar ik ook mijn temperaturen in ging vullen. Omdat ik geen spiraaltje of condoom meer wilde gebruiken, wilde ik dit proberen. Toen leerde ik over hoe een cyclus verloopt en wanneer de ovulatie plaatsvindt. Het is eigenlijk heel logisch, maar omdat er zo weinig aandacht aan wordt besteed, kom je dat moeilijk te weten.”

Op een gegeven moment heb ik voor Maandverbond contact gehad met een deskundige over hartmedicatie. Medicatie wordt over het algemeen meer getest op mannen, dan op vrouwen. Zij vertelde dat vrouwen door lage hormoonlevels tijdens de menstruatie gevoeliger zijn voor hartklachten dan de tijd daaromheen. Zij wil hier onderzoek naar doen en daar wordt geen geld aan uitgegeven. Het is een kwestie van leven en dood. Dat was ook zo’n moment waarvan ik dacht, hoe kan het, dat dit zo weinig aandacht krijgt?”

Eigen schaamte

„We kennen allemaal wel dat er afscheiding in je onderbroek zit, waarvoor je je schaamt en hem daarom verstopt. Als je een reclame ziet van een scheermesje, zijn de vrouwen al kaal. Er wordt je zoveel opgelegd waarvoor je je moet schamen. Iedereen heeft geleerd om er moeilijk over te doen. Dan ga je denken dat het iets is dat er niet mag zijn.”

Geen openheid

„Tijdens mijn opvoeding werd er nooit open over gesproken. Voor Maandverbond heb ik ook een gesprek opgenomen met mijn moeder waarin we dit in bespreken. Het komt ook door de omgeving die ouders onbewust creëren. Ik denk dat veel ouders het ingewikkeld vinden. Daar begint de opgelegde schaamte eigenlijk al. Het zou zo fijn zijn dat je je zo veilig voelt en alles kan vragen aan je moeder. Niet alleen door de ouderlijke omgeving, maar ook door de media wordt die schaamte opgelegd. Ik hoop dat zo’n initiatief als Maandverbond, dat je alles leert over je cyclus, mensen helpt die straks ouders worden om er wat makkelijker over te kunnen praten.”

Maandverbond is t/m 28 augustus live via Telegram en Npo3.nl. Aanmelden kan via Npo3.nl/maandverbond