Daghoroscoop 18 december

VANDAAG JARIG

Op het gebied van de liefde kan de herfst haar intrede doen – een zwakke stand der planeten kan uw zelfvertrouwen een knak geven en dat is alles behalve een pluspunt. Doordat u ernstiger zult zijn dan gewoonlijk, kunt u ook pessimistischer gestemd zijn. Maak het een prioriteit warmte uit te stralen.

RAM

U wordt gewaarschuwd niet te goedgeefs te zijn als het om geld, tijd en energie gaat. Wees op uw hoede als de belangen van sommige mensen strijdig zijn met de uwe. Probeer vriendelijk te blijven als anderen u vertellen hoe u moet leven.

STIER

Wees zo tolerant en geduldig als maar mogelijk is. U kunt veel energie kwijtraken als impulsiviteit u in een verkeerde richting leidt. Voorkom dat uw humeur het kookpunt bereikt en woedende woorden worden gewisseld.

TWEELINGEN

Onder invloed van de maan kunnen emoties hoog oplaaien. Besteed extra aandacht aan gesprekken. U komt op het punt van een burn out terecht als u te veel moet doen. Automobilisten moeten niet te hard rijden.

KREEFT

Intense gevoelens kunnen het bemoeilijken om compromissen te sluiten. Diverse mensen lijken er op uit zelf aan de knoppen te willen draaien. De aanwezigheid van een vechtjas op het werk moet aan superieuren worden gemeld.

LEEUW

U kunt energiek en enthousiast zijn, maar ook humeurig en emotioneel. Zet uw gevoel voor humor in dan zal uw populariteit daar niet onder lijden. U beheerst de kunst u mooi te kunnen maken, maar dat kan hard werken betekenen.

MAAGD

Houd rancune onder controle en voorkom zo een conflict. Als u zich niet als martelaar gedraagt zult u zich niet gebruikt of misbruikt voelen. Sta op uw rechten en zeg wat u te zeggen hebt. Tolereer op de werkvloer geen ruw gedrag.

WEEGSCHAAL

Verwarring en onzekerheid kunnen de behoefte doen ontstaan de eigen wensen boven die van anderen te plaatsen. Houd er rekening mee dat geliefden zich tekort gedaan voelen als u te veel geld of tijd aan anderen doneert.

SCHORPIOEN

U kunt op het werk met een confrontatie te maken krijgen. De manier waarop u ermee omgaat zal u vertrouwen in uzelf schenken en in uw mogelijkheden. Een test om voor promotie in aanmerking te komen kan oneerlijk lijken.

BOOGSCHUTTER

Verwarring lijkt troef en u zult binnen de beperkingen moeten werken van negatieve invloeden vanuit de kosmos. Een subsidie of deelname aan een cursus kan worden afgewezen, maar gooi de handdoek niet in de ring.

STEENBOK

Duizend en één klusjes en niet genoeg tijd om ze te volbrengen kan u parten spelen. Vorm een team en werk samen als u en deadline moet halen. Een belangrijke zakelijke deal kan nog voor Kerstmis bezegeld worden.

WATERMAN

Controleer taken die tot uw verantwoordelijkheid behoren nu de kans groot is dat u relevante informatie over het hoofd ziet. Uw bent geneigd te denken dat iets klaar is terwijl dat niet zo is. Niemands woorden zijn in beton gegoten.

VISSEN

De werklast lijkt op dit drukke moment van het jaar dubbel zo groot en uw voorraad energie neemt af. Laat u niet van de wijs brengen en bedenk oplossingen voor persoonlijke en professionele problemen. Let op uw uitgaven.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.