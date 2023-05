’Mijn zoon (16) poetst zijn tanden niet en staat zelden onder de douche’

„Mijn zoon van 16 poetst zijn tanden niet en doucht maar één keer per week”, schrijft Thoya. „Hij heeft een tussenjaar en naast zijn bijbaantje van 8 uur per week, hangt hij veel thuis achter de computer. Hij is er stellig van overtuigd dat hij er een prima levensstijl op nahoudt, maar hij stinkt echt en zit mij daarmee in de weg. Ik krijg hem met geen mogelijkheid vaker onder de douche en hij vindt het betuttelend dat ik hem continu aanspreek op zijn hygiëne. Vindt dat ik me nergens mee moet bemoeien en dat het zijn lichaam en mond is. Hoe krijg ik hem schoon?”

Dieper probleem

Als kinderen zichzelf verwaarlozen of hun leven saboteren door hun tijd doelloos uit te zitten, duidt dat vaak op een dieperliggend probleem, vertelt kinder- en psychosociaal therapeut Meta Herman de Groot, schrijfster van het boek ’Ik moet toch ook mijn klootzakje kwijt’, over de relatie tussen ouders en pubers. De vraag ’hoe krijg ik hem schoon’ is volgens haar dus eigenlijk niet eens aan de orde. „Dit kan erop wijzen dat het kind zichzelf niet genoeg waard vindt om voor zichzelf te zorgen. Daarom is het goed om te kijken naar de eigenwaarde van de jongen uit dit verhaal. Waardeert hij zichzelf? En als dat maar matig of zelfs niet het geval is: hoe is dat zo gekomen?”

Oorzaak

Kinderen die steeds minder deelnemen aan de maatschappij, vinden het ook steeds spannender om weer in dat leven te stappen, vervolgt Herman de Groot. Daar hebben ze hulp bij nodig. „Dat deze jongen in deze positie zit, heeft een reden en het is belangrijk om achter de oorzaak daarvan te komen. Heeft hij wellicht erg geleden onder de coronaperiode? Heeft hij het moeilijk gehad op school? Wellicht dat hij last heeft van angst voor de toekomst vanwege de heersende prestatiedruk onder jongeren? Zijn er dingen in het verleden gebeurd waar hij bewust of onbewust onder lijdt?”

Beangstigend

„De overgang van de middelbare school naar een tussen jaar kan heel beangstigend voor hem zijn geweest. In dit jaar moet het allemaal maar gaan gebeuren, maar misschien weet hij nog niet hoe. Die angst kan een kind lamleggen. Door hem aan te spreken op zijn huidige gedrag, versterk je mogelijk het waardeloze gevoel dat hij waarschijnlijk al heeft. Praat dus met hem zonder kritiek te leveren.”

Herinneringen

Het helpt volgens Herman de Groot juist om fijne momenten met hem in herinneringen te brengen, aan de tijd dat het goed met hem ging. „Dat zou hem kunnen helpen het verschil weer in te zien tussen die periode en nu. Verwijt hem niets, maar kijk of je samen de zaak in perspectief kunt stellen. Soms helpt het om een kind helemaal uit de context te halen waarin hij of zij zit, door een poosje naar een andere plek te gaan – bijvoorbeeld in het buitenland. Toon je als ouder sterk en overtuigd. Hoe machtelozer jij je voelt als ouder, hoe meer dat kan uitstralen naar je kind.”

Hulp zoeken

„Geen enkel kind kiest bewust voor een isolement en verwaarlozing van zichzelf, zoek daarom hulp voor hem zodat de onderliggende hulpvraag die hem bezighoudt zichtbaar wordt en zodat hij weer zin krijgt om middenin het leven te staan. Zonder angst voor de toekomst, maar met vertrouwen dat hij zich mag ontwikkelen met alle hulp die hij daarvoor nodig heeft. Hij hoeft het niet alleen te doen.”

