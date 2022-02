Moeten mondkapjes weg uit het OV?

Vanaf vandaag laten we een overgroot deel van de coronamaatregelen los. Geen afstand meer, gewone openingstijden en mondkapjes zijn alleen nog verplicht in het openbaar vervoer, op stations en luchthavens en in vliegtuigen.

Verbazing

Is het logisch om voor het openbaar vervoer een uitzondering te maken in de versoepelingen? „Wij zijn uitermate verbaasd dat het mondkapje als enige in het openbaar vervoer van kracht blijft. Als we die nu niet schrappen, wanneer dan wel? We kunnen dit onze reiziger niet uitleggen”, zegt Marjan Rintel, CEO van NS, in De Telegraaf. De branchevereniging voor alle openbaarvervoerbedrijven in Nederland, OV-NL, vraagt om een heroverweging van het besluit.

Risico

Versoepelen kan ook risico’s met zich meebrengen: „Afstand houden en mondkapjes blijft wel verstandig, niet als maatregel maar als dringend advies”, zei minister van Volksgezondheid Ernst Kuipers. Dat is te lezen in De Telegraaf. Hij benadrukt dat versoepelingen voor risicogroepen spannend zijn door de grotere kans om besmet te raken.

Reacties

Op Twitter wordt dit onderwerp veel besproken. Twitteraar Denise is verbaasd over de keuzes van het kabinet.

Jessica houdt zich wel aan de maatregelen in het OV. Zo verschrikkelijk is het niet, vindt ze.

Tot slot gaat Franca in tegen een andere twitteraar. Ze vindt dat gezonde mensen zich niet aan moeten passen voor mensen in de risicogroep.

