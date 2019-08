José (54): Sinds kort weet ik dat ik half Italiaans ben

Voel jij je leeftijd?

"Ik voel mij geen 54 jaar; ik heb een jonge geest en ben altijd al sportief geweest. Daarnaast ga ik regelmatig lekker dansen met vriendinnen bij een concert of een festival. Ik houd van muziek en lekker (vals) meezingen. Muziek maakt herinneringen al besef je door een bepaald lied ook dat de tijd voorbij vliegt.

Ik sport al sinds de lagere school. Het begon met turnen, daarna wedstrijdzwemmen, voetbal, waterpolo, fitness... Tegenwoordig sport ik gemiddeld vier uur in de week, het houdt mijn je lichaam fit en soepel. Sinds zo'n tien jaar doe ik aan pilates en zumba en sinds vorig jaar ook aan fitness omdat ik noodgedwongen moest stoppen met voetbal.

Ruim twaalf jaar speelde ik in een leuk vrouwenteam, 7 tegen 7. Maar ik kreeg last van mijn rechterknie. Daaraan merk ik wel dat de jaren gaan tellen. En als ik aan het einde van de fitness een minuut ga touwtjespringen ga ik wel eerst naar de wc, haha."

Heb jij een beautygeheim?

"Nee. Ik heb nooit gerookt en drink veel (slappe) thee en water. Af en toe drink ik alcohol. Ik ga regelmatig naar de sauna, dat vind ik heerlijk ontspannend en rustgevend. Verder ben ik positief ingesteld en ervaar niet snel stress. Het heeft geen zin om je druk te maken over gebeurtenissen waarop je geen invloed hebt.

Positiviteit en humor... Geluk vind je in kleine dingen. Maar geluk zit vooral in jezelf, het is de eerste plek waar 'je woont' en dus is het belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Een gezonde huid krijg ik ook door goede en gezonde voeding."

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

"Ik word gemiddeld tien jaar jonger geschat, een leuk compliment. Ik houd van een verzorgd uiterlijk en leuke kleding, variërend van een jeans met gympen tot een mooi jurkje met high heals. Ik heb vriendinnen van begin veertig en als ik met hen ga dansen merken wij geen leeftijdsverschil.

Vaak ontstaat er een grappige situatie als er iemand meegaat die mij nog niet kent. Bijvoorbeeld als mij gevraagd wordt hoe oud mijn kinderen zijn en ik antwoord '24 en 22' wordt vaak met een verbaasde blik gevraagd hoe oud ben ik dan ben."

Eigen Beeld

Wat vind je het mooist aan jezelf?

"Mijn ogen, die spreken boekdelen. Ik let bij anderen ook op de blik in hun ogen, die zegt iets over de persoon. Verder ben ik ook blij met de vorm van mijn mond en figuur. Ik heb het geluk dat ik veel kan eten en niet aankom. Ik eet graag en lust bijna alles.

De laatste jaren minder ik met suiker omdat ik merkte dat ik vaak 's middags op het werk een after dinner dip had. Ik voel mij energieker nu ik zoete lekkernij op het werk aan mij voorbij laat gaan. Gelukkig trakteren veel collega's (ook) op groentesnacks, noten of fruit."

Waar ben je minder blij mee?

"Minder blij ben ik over mijn lengte: ik ben 1.68 m. Ik had wel graag 10 centimeter langer willen zijn. Maar hakken helpen mij prima om mijn benen optisch langer te laten lijken.

Vroeger stoorde ik mij een beetje aan mijn neus, die is groter dan gemiddeld. Eraan storen doe ik nu niet meer, het voordeel is: ik heb wel een goede reuk door mijn grotere neusgaten, haha."

Waar complimenteren mensen jou mee?

"Ik krijg complimenten over mijn uiterlijk en kleding of schoenen, erg prettig. En over mijn haar als ik gestyled terug ben van de kapster. Maar als ik het daarna weer zelf was, laat ik het gewoon opdrogen. Ik gun mijzelf niet de tijd om er veel aan te doen.

Ik heb van nature een beetje slag in mijn haar, dat is fijn. Ik hoor vaak van mensen dat ik een Zuid-Europees uiterlijk heb. Sinds eind vorig jaar weet ik door een dna-test dat ik half Italiaanse ben. Ik ken mijn biologische vader helaas niet, maar wel fijn dat ik nu iets meer weet over mijn roots.

Ik heb weleens de vraag gehad of ik botox gebruik. Dat beschouw ik maar als een compliment. Ik vind het wel jammer te zien dat heel jonge meiden hun lippen flink vullen met fillers. Soms kunnen ze hun lippen niet eens normaal sluiten.

Het lijkt mij dat ze dat blijven doen, want je raakt aan het - in jouw ogen - mooie uiterlijk gewend. Bij gebruik van fillers, botox of cosmetische plastisch chirurgie, vraag ik mij af: 'Wanneer ben je tevreden met jezelf?' Focus liever op je positieve kanten!"

Ben je waar je had willen zijn?

"Als kind las ik veel, vooral sprookjesboeken. Ik had een heel mooi dik bruin gebonden boek met sprookjes van Hans Christian Andersen. Ik vond zijn fantasiewereld geweldig, verloor mij helemaal in de verhalen.

Ik tekende heel graag, vooral prinsesjes met kroontjes. Ik herinner mij dat toen de juf aan alle kinderen vroeg wat wij later wilde worden, ik heel enthousiast zei: 'Prinses!' Dat liep toch anders, haha.

Ook hoopte ik moeder te mogen worden. En moeder werd ik, van twee prachtige dochters. Ik heb nu wel een droom voor 'later' (lees: als ik met pensioen ben): wonen op Rhodos! Een vriendin woont daar en ik kom er dan ook regelmatig.

Ik houd van Griekenland en het Griekse eten. Ik geniet echt van de lokale bevolking die heerlijk gezellig samen - 's morgens en 's avonds - op de terrasjes zit. Zij lijken daar met weinig tevreden."

Wat houdt je jong?

"Levensvreugde houdt mij jong. Wat je denkt, straal je uit. Verlies niet het kind in je, maak lekker lol op z'n tijd. Ik houd van de leuke dingen van het leven, ben geïnteresseerd in mensen en leer zo ook weer nieuwe mensen kennen. Reizen doe ik graag, ik houd ervan om mooie herinneringen te maken. Helaas heb ik maar een beperkt aantal vakantiedagen."

Heb je een levensles die je wil delen?

"Volg je gevoel, het is de beste gps! Wees jezelf. Sta positief in het leven, geniet en pluk de dag. Ik vind het voordeel van ouder worden dat je meer levenservaring hebt. Ik laat mij minder beïnvloeden en maak mij minder druk om wat anderen vinden.

Het is een cliché, maar ik heb ervaren dat tegenslag je echt sterker maakt. Als je over de vijftig bent dan besef je dat het leven nog maar kort is. Daar sta je niet bij stil als je jong bent, gelukkig ook maar.

Ik ben dankbaar dat mijn dochters en ik gezond zijn. Binnenkort ga ik opnieuw met een vriendin gezellig op zonvakantie. Door een progressieve spierziekte zit zij in een rolstoel. De warmte van de zon is goed voor haar spieren.

Het wordt voor ons allebei een lekkere luxe vakantie, all inclusive, in een rolstoelvriendelijk hotel. Wij hebben samen erg veel lol, zij heeft ook veel humor. Regelmatig hebben we samen de slappe lach, vooral door onze zelfspot.

Ze houdt enorm van dansen, maar dat lukt natuurlijk niet meer. Concerten bezoeken is ook lastig als je rolstoelafhankelijk bent. Er zijn zo weinig rolstoelplekken en die zijn helaas zo uitverkocht.

Ook door mijn werk weet ik dat gezondheid niet vanzelfsprekend is. Als tiener las ik een zin in de krant die mij altijd is bijgebleven: 'Gezonde mensen hebben veel wensen, een zieke maar één'. En dat is ook zo."

