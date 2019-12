Ⓒ Caiaimage | HH

In de rubriek ’Tussen de lakens’ vertellen vrouwen over hun seksleven. Dit verhaal komt van Lucille (36). Zij en haar man Edward (46) hebben iedere zondagochtend seks, terwijl de kinderen beneden op de bank tv kijken. „Het is wel eens voorgekomen dat er ineens een kind in de kamer stond.”