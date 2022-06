’Advies aan alle nieuwbakken vaders: omarm de burgerlijkheid’

Verzetten

„Ook ik heb me tegen het huisje-boompje-beestje-idee verzet. Ik zou het anders doen dan de generatie boven me. Natuurlijk zouden er dingen veranderen, maar in essentie zou ik als vader dezelfde persoon blijven. Daar was ik van overtuigd toen mijn oudste dochter werd geboren. Steeds meer vrienden verhuisden naar een dorp, maar ik zag mezelf niet uit de stad vertrekken. Ik hoorde wel dat rust en ruimte zo fijn is voor de kinderen, maar ik ben een echt stadsmens en dacht: als ik gelukkig ben, is mijn kind dat ook. Familievakanties leken me ook verschrikkelijk; met de auto naar een kindercamping, lekker dichtbij. Nee, wij zouden blijven reizen en lastminute bedenken waar dat avontuur naartoe ging.

Met één kind, een vrij makkelijke peuter, ging dat nog wel. Maar met twee kinderen en twee verschillende slaapritmes werd zo’n vakantie een stuk ingewikkelder. Vorig jaar kwam ik terug met een halve burn-out!

Rust opzoeken

Daarom ben ik om. Ik woon nu in Abcoude – een gezinswoning vinden in Amsterdam bleek onmogelijk – en dat was de beste keuze uit mijn leven. Ruimte voor de kinderen, een veilige omgeving, de school aan de overkant van de straat, rust in mijn hoofd. De zomervakantie boekte ik al in januari: niet te ver weg en samen met vrienden en hun kinderen. Kunnen ze met elkaar spelen, hebben wij ook meer rust.

Dus advies aan alle nieuwbakken vaders: geef je eraan over! Stop met het verzet en omarm je nieuwe leven. Leg je erbij neer dat je sociale leven op een lager pitje staat. Kruip om negen uur onder de wol als je moe bent. Koop die bakfiets als je dat handig vindt. Boek die familiecamping in Frankrijk. Omarm de burgerlijkheid, dat maakt het vaderschap een stuk makkelijker. Dat wisten onze ouders ook; die zijn niet voor niets gezwicht.”

Dit artikel staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.