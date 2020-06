Zó tackle je die smartphoneverslaving!

„Er is geen pasklaar antwoord voor wanneer er sprake is van een smartphoneverslaving. De meningen zijn daarover verdeeld. Ook is het belangrijk om te vermelden dat er nog geen officiële diagnose is voor smartphoneverslavingen. Het duurt zeker tien jaar voordat een verslaving officieel erkend wordt. Dus daarvoor is dit fenomeen nog niet oud genoeg.”

Verslaving

„Ik heb voornamelijk onderzoek gedaan naar social media-verslaving. Daar heb ik gezien dat een bepaald soort mensen meer vatbaar is voor deze specifieke verslaving. Er zijn twee grote risicogroepen: impulsieve mensen en mensen met problemen zoals somberheid en eenzaamheid. Voor de eerste groep heeft het te maken met hoeveel controle je hebt op de reflexen. Als dat laag is, heb je meer de neiging om constant op je telefoon te zitten.”

„Bij de tweede groep, mensen die zich niet goed voelen, kan het een manier zijn om te vluchten uit de werkelijkheid. Als je op je smartphone zit, hoef je niet aan vervelende dingen te denken. Het is makkelijk tijdverdrijf waarin je kan vluchten. Social media kunnen bij deze laatste groep ook juist een negatief effect hebben. Op social media posten mensen vooral hoe goed hun leven is, mensen kunnen zichzelf dan gaan vergelijken. Het is een niet-effectieve ’coping strategie’: het kan het probleem van somber en eenzaam zijn juist verergeren.”

Gokken

„Het duurt lang voordat er bij smartphonegebruik gedacht wordt aan een verslaving. De meesten maken er elke dag gebruik van, dus wanneer gaat het te ver? Om dat te bepalen wordt er gekeken naar andere gedragsverslavingen zoals gokken en gamen. De symptomen van die verslavingen worden toegepast op het telefoongebruik. Waarnaar voornamelijk gekeken wordt, is hoe nadelig het gebruik van de smartphone is voor dagelijkse bezigheden zoals werk en persoonlijke relaties.”

Hoe ga je om met een smartphoneverslaving?

„Word je meer bewust van hoe je met je telefoon omgaat. Wees je ook bewust van de negatieve gevolgen van je smartphonegebruik, bijvoorbeeld van constant op je telefoon zitten als je met anderen samen bent of tijdens werktijd. Wat ook kan helpen zijn bepaalde apps. Er is een spel, Forest, waar je een mooie boom kunt laten groeien zolang je gefocust blijft op je taak. Als je tussendoor steeds op je telefoon zit, dan gaat de boom dood.”

Boek lezen

„Probeer ook stil te staan bij wat ervoor zorgt dat je steeds op je telefoon gaat. Er is sprake van externe en interne triggers. Bij externe triggers moet je denken aan het oplichten van je scherm en het trillen van je apparaat bij nieuwe meldingen. Zet deze op bepaalde tijden uit, bijvoorbeeld wanneer je in bed ligt. Interne triggers zijn bijvoorbeeld eenzaamheid of verveling. Word hier bewust van en probeer er op een meer gezonde manier mee om te gaan.”

„En besteed aandacht aan activiteiten waarvan je gelukkig(er) wordt. Wat deed je vroeger wat je nu niet meer doet? Denk hierbij bijvoorbeeld aan boeken lezen, door tijdschriften bladeren, een muziekinstrument bespelen, schilderen... Wellicht is dat uiteindelijk bevredigender dan op je telefoon zitten!”