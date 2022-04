Tv-kok Sandra Ysbrandy: Na Expeditie Robinson was ik onverzadigbaar’

Hoe at je op het eiland?

„Op het eiland aten we ontzettend weinig. Elke ochtend en avond aten we witte rijst. De portie was ter grootte van drie of vier mosselschelpjes. Of ik maakte mini-burgers van de bloem en rijst die we kregen, met zeekraal, bosui en kruiden die we op het eiland vonden. We vonden op het eiland geen fruit of groente en vingen ook bijna geen vis. En áls we een kleine vis vingen deelden we die met 8 personen. Na vijf weken waren de overgebleven expeditieleden ontzettend vermagerd.

Wat heb je gedaan ter voorbereiding?

„Als voorbereiding op het programma vastte ik regelmatig, eigenlijk at ik alleen als ik trek had. Twee weken voor de expeditie stopte ik ook met het drinken van koffie en alcohol, zodat mijn lichaam niet af hoefde te kicken op het eiland. De eerst week moesten een aantal expeditieleden echt afkicken van suiker, sigaretten en alcohol.”

Ben je tevreden met je gewicht?

„In de expeditie verloor ik tien kilo in vijf weken tijd. Maar die kilo’s kwamen er na de reis gewoon weer twee keer zo hard bij, inclusief wat extra kilo’s. Na de expeditie kon ik blijven eten, alsof ik op een knop had gedrukt waardoor ik onverzadigbaar werd. Ik had ook tegen mezelf gezegd dat ik ervan mocht genieten. Inmiddels ben ik weer tevreden met mijn gewicht.”

Wat zijn je eetgewoontes?

„Calorieën heb ik nog nooit geteld. Ik vind het veel belangrijker dat mijn lichaam echte voeding binnenkrijgt, waardoor ik me fit en energiek voel. Alles wat ik eet is zoveel mogelijk natuurlijk, vers, onbewerkt en meestal vegetarisch. De helft van mijn maaltijden bestaat uit groenten en dat vul ik aan met granen, peulvruchten, zuivel, ei, noten, zaden, pitten, gezonde vetten en lekker veel verse kruiden. Het leukste aan de expeditie vond ik dan ook dat ons eten allemaal natuurlijk was, op uitzondering van de bloem en rijst natuurlijk. Het is echter niet zo dat ik helemaal nooit zondig. ’s Avonds bij de thee kan ik af en toe wel genieten van koekjes of een stukje chocola, dan heb ik ook echt geen rem en blijft het niet bij één koekje.

Sport je ook veel?

„Zeker, ik ga drie keer per week naar de sportschool, waar ik circuits en crosspower doe, een groepsles waar je hartslag super hoog wordt door een combinatie van cardio en krachttraining. In de weekenden ga ik hardlopen of pak ik de racefiets. Ik wandel ook elke ochtend met mijn hond.”

Heb je eetgewoontes overgehouden aan de expeditie?

„Nee, het programma was voor mij meer een bevestiging dat hoe ik eet, natuurlijk en zo min mogelijk uit pakjes en zakjes, het beste bij me past en dat ik daar de meeste energie van krijg. Ik heb op het eiland wél geleerd dat je helemaal niet zo veel eetmomenten nodig hebt, terwijl mensen vaak de gewoonte hebben om de hele dag door te eten.”

Eet je wel eens vlees(vervangers)?

„Vlees eet ik sowieso niet. Ik eet enkel heel af en toe wat vis. Vleesvervangers hoef ik echt niet te eten. Ik vind de smaak van vleesvervangers niet lekker en ben ook helemaal niet op zoek naar eten dat op vlees lijkt. Ik eet wel dierlijke producten zoals kaas, yoghurt en eieren.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Op de middelbare school heb ik wel gerookt, maar gelukkig doe ik dat niet meer. Ik vond roken vroeger trouwens ook smerig, maar deed het omdat ik het stoer vond. Alcohol vind ik wel erg lekker, ik ben tenslotte een Bourgondiër. Ik drink niet doordeweeks, maar wel in de weekenden. Meestal zijn dat twee glazen per dag, dus zes in een heel weekend. Ik merk wel dat ik minder goed tegen alcohol kan nu ik ouder ben. Ik word vaker vermoeid en met hoofdpijn wakker als ik de avond ervoor heb gedronken.”

Wat is jouw gouden tip?

„Probeer het leven met humor en positiviteit te bekijken. En doe naast je werk iets wat je leuk vindt, in je eentje of met je gezin. Het is echt een belangrijk onderdeel van lekker in je vel zitten.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke dames die willen inspireren met hun leefstijl. Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar oproep@vrouw.nl.