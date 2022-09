De vechtscheiding 142: ’We zijn uit elkaar geweest, omdat ik een ander had’

Met een knoop in mijn maag pak ik mijn telefoon op. Net wat ik vreesde: Sara heeft de naaktfoto van Anouk van mijn telefoon naar die van haar gestuurd. Gewoon open en bloot van mijn chat met Anouk naar mijn chat met Sara. Voor de vorm verwijder ik de foto uit de chat met Sara, maar ik vrees dat het kwaad al is geschiet, dus ik loop naar haar kamer om te kijken of ik de schade nog kan beperken. Sara schiet in een zenuwachtige lach als ik haar confronteer met de chats: „Ik heb een foto van Anouk naar mijn account gestuurd? Doe niet zo gek.” „De enige die hier gek is ben jij.”

Hysterische dingen

Uiteindelijk lukt het me haar telefoon te bekijken en zorg ik ervoor dat de foto van haar toestel wordt verwijderd. Ze houdt vol dat ze hem niet heeft doorgestuurd. Daar vertrouw ik dan maar op. Gelukkig was ik er snel bij, dus zoveel heeft ze er niet mee kunnen doen. Hoop ik. Ik ben na dit incident helemaal klaar met Sara. Ze heeft elke keer van die hysterische dingen. En dat terwijl ze zo lekker nuchter was.

De relatietherapeut zit in een 30 jaren pand. Vanuit haar wachtkamer heb ik een prachtig uitzicht over de weilanden. Op tafel liggen verschillende tijdschriften en opiniebladen. Aan de muur een paar prachtige foto’s van de skyline van Hong Kong en New York. Geen klankschalen, geen boedha’s en geen spreuken. Ik heb lang moeten zoeken voor ik iemand vond die met beide benen op de grond staat, maar ook Anouk het gevoel kan geven dat er serieus aan onze relatie wordt gewerkt.

Conclusie

„Wat zijn de pijnpunten”, vraagt de therapeute ons als we in haar spreekkamer zitten. „We zijn twee jaar uit elkaar geweest, omdat ik een ander had”, trap ik af. „Hij wilde met haar verder, dus toen zijn we gaan scheiden. En daarbij zijn hele nare dingen gebeurd”, gaat Anouk verder. „Maar na een moeilijke tijd zijn we toch tot de conclusie gekomen dat we op de een of andere manier wel met elkaar verder willen. We weten alleen niet hoe”, vul ik aan. „Jullie weten niet hoe”, vraagt de therapeut. „Wat doen jullie nu dan?”

„We zien elkaar stiekem.” „Jullie zien elkaar stiekem? Hoe ziet dat eruit?” En zo gaat het een uur lang. Wij antwoorden, zij herhaalt onze laatste woorden en wij vullen weer aan. Na een uur zegt ze: „Mooi. Ik heb wel een beeld. Ik stel een serie van vijf sessies voor waarin we gaan kijken wat jullie drijfveren zijn om te reageren zoals jullie reageren en waar jullie dan tegenaan lopen. Welke behoeftes en angsten liggen hieronder. Wat weten jullie van elkaar en welke geheimen moeten jullie nog delen. Vijf sessies zonder kinderen. Akkoord? Daarna zien we wel verder. Behoeftes, angsten, geheimen? Ik wil verder met ons leven zonder te veel gedoe. Het laatste wat ik daarbij wil is over behoeftes, angsten en geheimen praten, maar als het moet om Anouk tevreden te stellen, dan doe ik het. Al moet ik zeggen dat Anouk zelf ook niet al te blij kijkt.

Lekker rustig

„Heb je er een goed gevoel over”, vraag ik als we weer in de auto zitten. „Ja hoor. Ze is zakelijk, maar het voelt wel goed”, antwoordt ze. „Maar?” „Geen maar. Ik ben gewoon moe”, verklaart Anouk. „Heel moe?” „Dat gaat wel. Hoezo?” „Ik wilde nog even naar zee rijden.” „Nu? Het is helemaal geen mooi weer.” Ik knipoog: „Lekker rustig.” Er is inderdaad niemand. De hele parkeerplaats is leeg. Ik rij zo ver mogelijk door zodat we precies aan de rand van het duin staan en een prachtig uitzicht hebben over zee. Anouk maakt haar veiligheidsgordel los en knoopt haar jas open. Ze leunt ontspannen achter over. „Niet wandelen”, vraag ik. Anouk schudt haar hoofd. „Nee, het is goed zo.”

„Mooi.” Ik reik naar de achterbank en pak een grote shopper. „Voor jou.” Nieuwgierig pakt Anouk het cadeautje uit de tas. „Voor mij? Waarom dan?” „Gewoon omdat het leuk is om je iets te geven”, grijns ik en kijk tevreden toe hoe Anouk haar cadeautje openmaakt. „Oh die jurk die we toen in Brussel hebben zien hangen. Wat mooi! Je weet het nog.” Anouk houdt de jurk stralend voor. Daarna legt ze hem op haar schoot en bewondert de stof. „Prachtig”, zucht ze: „Ben je daarvoor helemaal naar Brussel gereden?” ze werpt een blik op het label: „Nee, ze hebben ook een online winkel”, antwoord ik. Anouk knikt verheugd. Plotseling stopt haar knikken. Ze pakt het label nog een keer beet en kijkt nog een keer van dichtbij. „54? Wat raar”, mompelt ze. „Op het afschrift staat Louise 55.” „Dat klopt”, zeg ik snel. „Daar wisselen ze nog wel eens mee. Het pand zit ook op twee adressen. Weet je dat niet meer?”

