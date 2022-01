’Ik zit in de bijstand, maar voel me rijker dan ooit’

Voordat Smid kinderen kreeg, had ze een leuke baan als assistent bij een orthodontist. „Totdat ik zwanger raakte. De praktijk waar ik werkte was een eenmanszaak, en mijn baas zag het niet zo zitten om moeders aan het werk te hebben. In overleg met mijn man heb ik toen besloten om ’lekker ouderwets’ thuis te blijven om voor het kindje te zorgen. Dat beviel me ook eigenlijk wel heel goed.”

Kansloos

Toen Smid en haar ex gingen scheiden, werd het een ander verhaal. Smid ging op zoek naar een woning voor zichzelf en nam zich voor weer te gaan werken. „In een eerste gesprek met de gemeente werd mij direct medegedeeld dat ik in het ’bakje kansloos’ terecht zou komen.

Ik had bijna tien jaar geen baan gehad en het zou volgens deze medewerker een flinke uitdaging worden om weer aan de bak te komen. Toen ben ik me maar gaan storten op vrijwilligerswerk en participatiebanen.”

Baas over geld

Inmiddels woont Smid zo’n zeven jaar ’op zichzelf’, zoals ze het zelf noemt. Haar drie puberdochters wonen bij haar. Smid krijgt sinds haar scheiding een bijstandsuitkering. „Dat was in één keer wel even heel wat anders. Maar, ik zeg daar wel bij: ik voel me nu rijker dan ooit.

Ik ben baas over mijn eigen geld en weet precies waar ik aan toe ben. Toen ik nog met mijn ex was, moest ik weleens wat uitgaven bij hem verantwoorden. We leefden van zijn geld. Het voelt heel goed dat ik het nu allemaal in eigen beheer heb.”

Spaarpotje

Smid houdt maandelijks een kasboekje bij. „Daar ben ik mee begonnen toen ik in mijn eigen huis ben gaan wonen. Aan het eind van de maand schrijf ik op wat me de komende maand te wachten staat: wat gaat eruit en wat komt erin? Dat is mijn houvast.

Ik probeer ook elke maandag boodschappengeld te pinnen en dan ook niet meer uit te geven dan dat. Wat ik overhoud, doe ik in een spaarpotje. Dat werkt heel stimulerend, ik doe daardoor toch net even wat meer mijn best om op de kleinste dingen te besparen. Op die manier kan ik zo nu en dan eens iets extra’s kopen, een cadeautje of zo.”

Ondersteuning

„Toen ik nog met mijn ex was, hield ik niets bij over de financiën. Ik hield me niet bezig met het geld. Ik ben blij dat ik nu alles op orde heb. Ik heb niet veel, maar het is wel van mij! Ik praat met mijn dochters gemakkelijk over de financiën. Ze weten dat ze soms wat meer willen dan dat er mogelijk is, maar snappen het dus ook als iets niet kan.

Ik weet gelukkig ook goed waar ik kan aankloppen voor ondersteuning. Zo krijg ik hulp van verschillende instanties, zodat de meiden bijvoorbeeld gratis kunnen sporten en sportkleding kunnen krijgen.”

Huishouden

De kinderen hoeven vooralsnog niets bij te dragen in het huishouden. „Ik doe alles zelf en vind dat prima. Ik was niet voor niets zo blij toen ik er bewust voor koos om fulltime voor de kinderen te zorgen, ik ben nu eenmaal een zorgzaam type. Ik mopper natuurlijk weleens wat, maar ik vind het eigenlijk wel goed zo. Van mij hoeven ze niets te doen.”

Weggeefkast

Smid zet zich sinds driekwart jaar in voor minima in Groningen die het financieel soms zwaar hebben. Ze is begonnen met een weggeefkast met daarin verzorgingsproducten en menstruatieartikelen. De kast staat naast haar voordeur en iedereen mag er op elk moment één of meerdere producten uit pakken.

„Uit ervaring weet ik dat de aanschaf van dit soort producten een flinke hap uit je maandbudget kan betekenen. Ik woon met mijn vier meiden, en als je nèt alle vier tegelijk ongesteld bent en de shampoo is ook nog eens op, kan dat net even niet goed uitkomen.”

„Ik merk dat het hartstikke druk is bij de weggeefkast. Er zijn toch veel mensen die, net als ik, net te veel geld hebben voor de Voedselbank, maar voor wie dit soort producten toch erg duur kunnen zijn. Ik ben blij dat ik hen hiermee kan helpen. En mensen uit de buurt zijn ook ontzettend enthousiast met het inleveren van producten: ik heb zelfs zo veel binnengekregen dat ik het niet allemaal kwijt kan in de kast!”