Igone de Jongh: ’De liefde voor Sammie is voor altijd’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Dat verschilt heel erg. Als vrouw voel ik me hetzelfde als tien jaar geleden, maar als danseres voel ik dat ik geen vijfentwintig ben. Opwarmen gaat niet meer zo makkelijk, terwijl ik tegenwoordig juist iedere dag trouw in de gym sta. Het Zwanenmeer, de Notenkraker: misschien zou ik het nog kunnen dansen, maar het hoeft niet meer. Ik kan zelf invullen wat ik van mijn lijf vraag. Dat scheelt ook een hoop.”

Heb je een beautygeheim?

„Mijn voedingspatroon. Ik eet al zes jaar geen vlees of vis. Heel soms zondig ik met een stukje tonijn, maar daar blijft het bij. Ik ben hiermee begonnen nadat ik de documentaire The Game Changers heb gezien. In deze documentaire werden verschillende (ex)atleten geïnterviewd. Zij hebben een veganistische levensstijl omarmd en presteren sindsdien veel beter. Ik vond het ’t proberen waard en het verschil is écht ongelofelijk. Mijn huid ziet er een stuk beter uit. Af en toe mis ik een stukje kip, maar het is goed vol te houden. Het helpt ook dat veel mensen in mijn omgeving vegetariër zijn. Mijn dochter Sammie eet geen vlees, dus dat is makkelijk. Zij is ermee begonnen, omdat ze het eten van dieren zielig vond. Mijn zoon is juist een enorme vleeseter, dus voor hem sta ik het ’s avonds gewoon klaar te maken.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met de manier waarop ik dans en hoe ik eruitzie, maar het kost ook veel werk om er zo uit te zien. Ik sta van donderdag 15 juni tot en met zondag 18 juni weer in Carré met mijn eigen dansgala. Ontzettend gaaf, maar ik ben daar echt dagelijks voor aan het trainen. Zoiets houdt je vanzelf jong! Ik ben veel bezig met voeding en beweging, maar ik ga niet iedere zes weken naar de schoonheidsspecialist. Ik ben ook geen type voor botox, dat vind ik doodeng.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Oei, dat is een moeilijke vraag hè!? Ik denk dat ik blij ben met mijn gezicht. Al verschilt dit ook per periode. Ik vind mezelf knapper als ik magerder ben dan wanneer ik iets zwaarder ben. Een verwrongen beeld dat waarschijnlijk is ontstaan door ons hedendaagse schoonheidsideaal.”

Waarmee ben je minder blij?

„Nu ik ouder word, groeit mijn haar minder snel en wordt het ook steeds dunner. Ik ben niet ontevreden, maar het lijkt me heerlijk om een grote bos krullen te hebben. Extensions waren niks voor mij en een permanentje durf ik niet aan, dus ik moet het hier maar mee doen.”

Wat houdt je jong?

„Dansen en mijn kinderen. Hugo (13) en Sammie (13) zitten allebei in de puberteit. Ik leer daar ontzettend veel van. Zelf heb ik de puberteit helemaal overgeslagen. Ik had op mijn zestiende al een baan. Het is heel interessant om te zien wat er allemaal gebeurt in die levensfase. Ze vormen hun eigen mening en doen de dingen op hun manier. Ze zijn heel zelfstandig. Al hebben ze natuurlijk ook hun typische puberkwalen. Hugo zoekt grenzen op en steekt dingen in de fik. Sammie is drie kwartier met haar en make-up bezig, voordat ze überhaupt de deur uitgaat, haha. Sammie en ik zien elkaar nog regelmatig. Die liefde is voor altijd! Ik zie haar nog steeds als mijn eigen dochter. Hetzelfde geldt voor Hugo en Thijs.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, het leven gaat zoals het moet gaan. Ik ben blij dat ik nog dans. Soms moet ik mezelf even in mijn arm knijpen. Volgende week sta ik weer in Carré, daar ben ik heel trots op. Zolang mensen mijn kaartjes kopen, blijf ik dansen. Ik vind het fantastisch om op de bühne te staan, maar ik droom er ook van om na mijn vijftigste naar Italië te verhuizen. Het lijkt me heerlijk om niet zoveel te moeten. Alleen een beetje koken en in huis rommelen. In het coronajaar heb ik ervaren hoe het is om even achterover te zitten. Dat was zó lekker, ik kan heel goed niks doen.”

Heb je een levensles?

„Volg je intuïtie en probeer er ook echt naar te luisteren. Dat is het allerbelangrijkste. En bij twijfel; wacht tot je het wel weet.”

Igone de Jongh staat van 15 t/m 18 juni met haar eigen dansgala in Carré. Wil jij kans maken op gratis kaartjes? Klik dan op deze link.

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.