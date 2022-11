Daghoroscoop 1 november - Roep de familie bijeen, Kreeft!

VANDAAG JARIG

Jouw voornaamste interesse zal komend jaar uitgaan naar intellectuele zaken en communicatie. De meeste voldoening haal je uit je werk, je verbeterde gezondheid en sociale activiteiten. Kinderen discipline bijbrengen kan noodzakelijk worden - niet voor jezelf, maar voor hun bestwil.

RAM

Je loopt enig risico een afspraak verkeerd te begrijpen. Pas op je woorden als anderen die verkeerd lijken te interpreteren. Er valt een doorbraak te verwachten in een persoonlijk dilemma of er komt een financiële regeling tot stand.

STIER

Je kunt je zorgen maken over een situatie waarmee je je geen raad weet, of die je niet naar jouw hand kunt zetten. Ook geldzaken kunnen zorgelijk zijn. Probeer afstand te nemen en een nieuwe of andere invalshoek te bedenken.

TWEELINGEN

Er kan om niets ruzie ontstaan. Verlang van anderen niet dat ze voor hun beurt praten en laat het je evenmin frustreren als je niet weet wat je volgende opdracht is. Baseer je zakelijk op feiten; slechts dan kun je scoren.

KREEFT

Je kunt momenteel doen wat je wilt; bronnen zijn beschikbaar. Financiën vragen om onderhoud, maar als je er tijd in stopt, komt het allemaal goed. Roep de familie bijeen als er onderling wordt gebakkeleid en bouw een feestje.

LEEUW

Hoewel het je moeite kan kosten je in te zetten voor iets wat men van je verwacht, kun je geen andere keus hebben. Probeer geduld op te brengen voor iemand die langzamer is dan jij, al sta je te trappelen en voel je ook de nodige druk.

MAAGD

Het doorgronden van een vreemde situatie op de werkvloer zal niet eenvoudig zijn. Een partner of collega kan je om de tuin hebben geleid en een officieel onderzoek kan je afschrikken. Vanavond kun je uit de band willen springen.

WEEGSCHAAL

Maak duidelijk wat je wilt en laat anderen niet naar jouw bedoelingen raden. Een romance kan misschien voor jou tot het verleden behoren, maar de ander kan daar anders over denken. Wat nu, opnieuw beginnen of een punt erachter?

SCHORPIOEN

Misverstanden en irritatie kunnen de dag een valse start geven. Verander iets in je dagelijks leven als je beseft dat een gewoonte niet meer productief is. Dat lijkt moeilijk, maar binnen een week of twee ben je eraan gewend.

BOOGSCHUTTER

Geld kan jouw grootste zorg zijn, maar word er niet te somber van. Er kan je een aardige erfenis wachten of je gaat meer verdienen. Voorkom dat je gezondheid verslechtert door getob en ga met een kwaal naar de dokter.

STEENBOK

Het verleden kan je op de een of andere manier achtervolgen. Raak niet in paniek als de boel voor je neus in het honderd loopt. De tijd heelt veel wonden. Sta open voor een compromis en tref een regeling voor een vriend in nood.

WATERMAN

Doe vandaag werk dat je gemakkelijk afgaat; je bent nu niet voor gecompliceerde taken geprogrammeerd. Stel niet te veel vragen en geef minder geld uit. Strijd voor meer onafhankelijkheid als relatiekwesties voor hoofdpijn zorgen.

VISSEN

Gesprekken over de verdeling van eigendommen kunnen een kant opgaan die je verwart. Blijf rustig, er kunnen feiten ontbreken. Je laveert het beste door roerige tijden heen als jij je optimistisch en vriendelijk opstelt.

