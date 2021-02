Weekhoroscoop 6 - Laat die oude koeien rusten, Kreeft

Ram

Liefde: Je bent nogal prikkelbaar en kunt weinig hebben van je partner. Gelukkig lukt het je om een en ander te relativeren en begrijp je dat je zelf ook niet zonder eigenaardigheden bent. Achteraf kunnen jullie er samen hartelijk om lachen.

Financiën: Er komt veel binnen, maar er gaat ook nog steeds (te) veel uit. Het zou beter zijn voor je bankrekening én je innerlijke rust als je je uitgaven voorlopig beperkt tot het hoognodige.

Werk: Je bent enorm kritisch op je eigen én andermans werk, wat het lastig voor je maakt om alles op tijd af te krijgen of überhaupt nog wat tijd over te houden voor ontspanning. Probeer de teugels iets meer te laten vieren, dat kan best.

Persoonlijk: Je bent er waarschijnlijk al mee begonnen, maar zo niet: je voelt je echt een stuk fitter bij een suikerarm, vetvrij en ijzerrijk voedingspatroon.

Stier

Liefde: De communicatie laat helaas nogal te wensen over. Dit is dan ook geen goed moment om belangrijke gesprekken te voeren. Verloopt jullie contact grotendeels via WhatsApp of e-mail? Daar gaat het nu helemáál mis.

Financiën: Je vader of moeder bemoeit zich deze week zomaar ongevraagd met je financiën. Goed bedoeld, maar niet nodig, toch?

Werk: Je reputatie gaat erop vooruit en hiermee ook je inkomen. Zeker wanneer iemand jou zelf benadert, kun je best wat meer vragen voor je diensten.

Persoonlijk: Wees voorzichtig in het verkeer en kijk uit waar je loopt. Je bent nogal snel afgeleid en je omgeving ook, dus dubbele kans op ongelukjes of blessures.

Tweelingen

Liefde: Je weet exact wat je geliefde graag heeft en vindt het ook leuk om hem of haar hierin tegemoet te komen. Je staat inmiddels op een voetstuk en komt er voorlopig niet meer af, je partner is werkelijk dol op je.

Financiën: Op het financiële vlak verandert er weinig, al kan er volgende week wel een aardige meevaller in zitten voor je.

Werk: Je zit flink hoog in je concentratie en het kost je geen enkele moeite om nieuwe dingen te leren én te onthouden. Dat komt goed uit, want er staan interessante mogelijkheden voor de deur.

Persoonlijk: Eigenlijk zou je het liefst de hele week willen lezen. Als je minder op Netflix of je telefoon zit, kun je vaker een boek pakken. Keuzes, Tweeling...

Kreeft

Liefde: Het is de hoogste tijd om een bepaalde periode binnen de relatie af te sluiten. Zeker als er nog regelmatig oude koeien voorbijkomen, is het belangrijk om deze voortaan te laten voor wat ze zijn.

Financiën: Je financiële inzicht gaat vooruit. Je weet de beste koopjes op de kop te tikken en vanaf volgende week is er een kleine verhoging in je inkomsten te verwachten.

Werk: Volgende maand zit er een flinke vooruitgang aan te komen met betrekking tot je carrière, dus het is verstandig om je hier nu al op voor te bereiden. Maak oude werkzaamheden af en plan je agenda niet te vol, zodat er ruimte overblijft om te schuiven.

Persoonlijk: Met het oog op je persoonlijke ontwikkeling blijf je stappen maken. Deze week is je imago aan de beurt. Wat wil je uitstralen, wat zou je anders willen en wat zijn de mogelijkheden?

Leeuw

Liefde: In de liefde gaat het er turbulent aan toe. Hoge pieken, diepe dalen. Desondanks kunnen jullie toch niet zonder elkaar. De wil om aan de relatie te blijven werken is aan beide kanten nog aanwezig, al is er wel sprake van enige besluiteloosheid.

Financiën: Je bent momenteel erg kritisch over je uitgaven en wilt alles tot in de puntjes uitpluizen om te kijken of het niet een beetje minder kan hier en daar. Een beetje zuinig zijn is prima, maar pas op dat je het niet overdrijft.

Werk: Probeer je iets beter te concentreren. Er is veel te doen in relatief weinig tijd. Pauzes zullen er regelmatig bij inschieten deze week. Desondanks lever je prima werk af!

Persoonlijk: Je creativiteit borrelt in alle hevigheid op. Als je geen tijd hebt om een en ander direct uit te werken, noteer het dan in elk geval voor later.

Maagd

Liefde: De financiën spelen een belangrijke rol binnen de relatie. Jullie zijn druk bezig met plannen maken voor de toekomst en de herinrichting van de woning. Wat mag het allemaal kosten en waar gaan jullie shoppen?

Financiën: Een flinke domper is het gevolg van je eigen nalatigheid. Bedenk goed hoe je een en ander kunt voorkomen. Is er misschien ergens sprake van achterstallig onderhoud? Geef je te gemakkelijk geld uit of is er iets anders dat je kunt veranderen of verbeteren?

Werk: Meer succes is te verwachten. Als je plannen hebt om een nieuwe samenwerking aan te gaan, is de kans groot dat je deze week de eerste stappen kunt zetten in die richting.

Persoonlijk: Dat je van netjes en schoon houdt is geen geheim. Maar… is je binnenkant net zo vlekkeloos als je leefomgeving?

Weegschaal

Liefde: Jij en je partner zijn allebei niet vies van een beetje luxe. Deze week uit zich dit vooral in samen dineren aan een mooi gedekte tafel en genieten van een goede wijn (of smaakvol alcoholvrij drankje).

Financiën: Met betrekking tot je financiën richt je al je aandacht op één ding, terwijl het handiger is de dingen vanuit een breder perspectief te bekijken. Wed nooit op één paard en verdeel je budget over meerdere potjes. Vaste lasten, boodschappen, sparen. Handig!

Werk: Hoewel je veel van je werk houdt, gaat nu al je aandacht uit naar je ouders. Je steekt hen graag een helpende hand toe en laat zelfs af en toe je werk liggen om hen te bellen of te bezoeken.

Persoonlijk: Als bepaalde dingen stagneren, durf dan zelf het initiatief te nemen zodat een en ander weer op gang komt.

Schorpioen

Liefde: Je libido stijgt en je kunt haast niet van je partner afblijven. Gelukkig weet je exact hoe je hem of haar het beste kunt verleiden, dus je kunt rekenen op menig spannend uurtje deze week.

Financiën: Je hebt interesse in een nieuwe, minder traditionele manier van sparen of investeren, maar wilt je er eerst nog even in verdiepen. Toegegeven, oude manieren zijn niet altijd beter, maar nieuwe helaas ook niet. Denk goed na voor je ergens in stapt.

Werk: In je eerlijkheid handel je iets te impulsief, waardoor iets kleins wordt opgeblazen tot iets heel groots. Misschien kunnen bepaalde mensen de waarheid niet goed handelen, dat kan. Maar misschien zou iets meer tact ook geen kwaad kunnen.

Persoonlijk: Je doorzettingsvermogen laat hier en daar te wensen over, wat je aardig kan frustreren. De enige die hier iets aan kan doen ben je zelf. Kom op Schorpioen, haal eruit wat erin zit, het kan!

Boogschutter

Liefde: Ondanks de lockdown en de avondklok weten jullie toch op een verantwoorde manier aandacht te schenken aan jullie vrienden en familie. Juist nu is sociale interactie heel belangrijk voor jullie.

Financiën: Vooral het gevoel dat je in deze onzekere tijd alles zoveel mogelijk dient vast te houden, maakt dat je er momenteel ietwat verkrampt mee omgaat. Blijf de dingen goed relativeren en laat je niet al te bang maken wanneer het niet nodig is.

Werk: Wees niet te streng voor jezelf als je een vergissing maakt. Niemand is perfect en van fouten kun je leren. Een cliché, maar wel degelijk waar. Zelfs degenen aan de top zijn hier niet terechtgekomen zonder vallen en opstaan.

Persoonlijk: Doen alsof je neus bloedt is net zo onhandig als je hoofd in het zand steken. Welke confrontatie ga je uit de weg die je eigenlijk beter zou kunnen aangaan?

Steenbok

Liefde: Je bent behoorlijk gevoelig, waardoor je je onterecht onbegrepen voelt. Je partner heeft meer begrip voor je dan je denkt, het ontbreekt momenteel alleen aan openheid. Durf je geliefde eerlijk te vertellen wat je bezighoudt, een goed gesprek doet wonderen.

Financiën: Je hebt een gelukkige hand in nieuwe ondernemingen. Is het nodig om zelf een investering te doen? Als je niet al te veel risico loopt, is dit nu zeker het proberen waard.

Werk: Lieve Steenbok, jij bent de baas over je agenda, niet andersom. Laat je niet opjagen en je al helemaal niet gek maken.

Persoonlijk: Dit is een fijne week om oude ballast overboord te gooien. Om die vervolgens nooit meer op te vissen!

Waterman

Liefde: De doelen die je samen met je geliefde hebt gesteld, kunnen nu stap voor stap worden nagestreefd. Leuk om hier samen naartoe te werken.

Financiën: Op financieel gebied loop je tegen wat beperkingen aan deze week. Je kunt je hier het beste bij neerleggen, jezelf in allerlei bochten wringen gaat helaas niet helpen.

Werk: Je hulp wordt ingeroepen bij de organisatie van een afscheid of jubileum. Lastig momenteel met die lockdown, maar daarom komt men ook bij jou, jij weet overal een mouw aan te passen.

Persoonlijk: Aan het einde van de week word je liever even met rust gelaten. Niet dat er echt iets aan de hand is, je bent gewoon even niet zo spraakzaam.

Vissen

Liefde: Hoewel er op het fysieke vlak weinig actie te verwachten is deze week, zijn jullie op emotioneel gebied meer dan ooit met elkaar verbonden. Jullie hebben het heerlijk samen en zijn nog elke dag dankbaar voor wat jullie hebben.

Financiën: Je inkomsten zijn stabiel en zeer waarschijnlijk beter dan vorig jaar. Dit maakt dat je beter in staat bent degenen die dit echt nodig hebben iets extra’s toe te stoppen. Iemand helpen en ondersteunen geeft je vooral nu een fijn gevoel.

Werk: Je weet exact wat je wilt en hoe dit te bereiken. Doelgericht en vastberaden ga je te werk. Je originaliteit maakt het af, je gaat als een komeet!

Persoonlijk: Je voelt je fit en zo zie je er ook uit. Het klopt echt, je bent wat je eet! En je bent niet wat je niet eet. Kortom, de gezonde levenswijze die je momenteel hanteert doet je meer dan goed.