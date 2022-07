Daghoroscoop 1 juli - Ontspan vanavond, Leeuw!

VANDAAG JARIG

Jouw interesse zal dit jaar uitgaan naar liefde, seks, romantiek en persoonlijke ontwikkeling. De grootste voldoening zul je proeven als jij je verdiept in religie, filosofie en buitenlandse reizen. Je liefdesplaneet is dit jaar actief en blijft dat ook nog volgend jaar. Je zult keuzes moeten maken.

RAM

Het kan geen kwaad een paar praktische vaardigheden bij te leren. Val jezelf niet te hard af als je het te druk hebt om een vriend(in) bij te staan. Blijf wel in contact en op te hoogte. Je kunt de aandacht trekken van een heel speciaal iemand.

STIER

Kies de juiste prioriteiten. Als je iets geheim hebt gehouden is het nu de hoogste tijd de lei schoon te vegen. Onderhandelingen verlopen soepel als je niet te veel aandringt. Jouw partner zal niet graag de tweede viool spelen.

TWEELINGEN

Je natuurlijke gave snel te kunnen reageren in noodsituaties is waardevol. Vervolmaak dit talent door een speciale cursus te volgen in reanimatie o.i.d. Win juridisch advies in als een contract niet waterdicht lijkt te zijn.

KREEFT

De kosmos beïnvloedt jouw bezittingen en geldzaken. Een goed moment om een haalbaar budget op te stellen. Kom op adem als een gespannen situatie voorbij is, maar rond alles wel netjes af en ga voortaan eerlijk om met problemen.

LEEUW

Begin vroeger dan anders, maar na een rustig ontbijt. Het overslaan van maaltijden heeft een negatief effect op prestaties. Tijd die je in jezelf steekt is goed besteed. Je zult een paar snelle beslissingen moeten nemen. Ontspan vanavond.

MAAGD

Op deze drukke ochtend zul je een huppelpasje niet kunnen onderdrukken. Wat er van je wordt verlangd kan echter meer zijn dan je hebt ingeschat. Treed onbeschoftheid liever met een glimlach tegemoet dan met een sneer.

WEEGSCHAAL

De nadruk lijkt op reizen te liggen; je wilt jouw horizon uitbreiden, mensen ontmoeten en frisse ideeën opdoen. Begin een taalstudie voor privé- of zakelijke doeleinden. Liefde en vriendschap worden begunstigd.

SCHORPIOEN

Een creatief project belooft succes. Je bent ambitieus en wilt met iets nieuws beginnen. Als jouw huidige positie je frustreert is dit een goed moment om de bakens te verzetten. Breid je horizon uit via een studie filosofie bijvoorbeeld.

BOOGSCHUTTER

Wat je achter de schermen hebt bereikt kan nu openbaar worden. Laat ook anderen die hun steentje hebben bijgedragen delen in jouw succes. Zorg dat familie eerder op de hoogte is van jouw prestaties dan buitenstaanders.

STEENBOK

Het is het beste om voorlopig op de achtergrond te blijven. Blijf discreet in elk opzicht. Qua werk heb je deze week waarschijnlijk genoeg gedaan. Laat het even zinken wat je hebt meegemaakt en streef niet naar snelle oplossingen van problemen.

WATERMAN

Er is alle reden om optimistisch te zijn; je ziet de grote lijn van het bestaan en beschikt over de juiste kaart die je naar uiteindelijk succes kan voeren. Het zal je zelfvertrouwen opkrikken. Je zult sociaal niet te klagen hebben.

VISSEN

De werkweek kan moeizaam eindigen als een lastige klant je op de proef stelt. Je brengt het echter tot een goed einde als jij je gedienstig opstelt en diplomatiek blijft. Overwerken met een collega kan je te dicht tot elkaar brengen; pas op!

