‘De chemie spat van het scherm tijdens deze derde date’

De prins dropt eindelijk de langverwachte bom: ‘ik heb al een man in mijn leven.’ En deze man is – zoals voorspeld – zijn zoontje Sem van 1,5 jaar. De deelnemers zijn opvallend opgelucht, want op een open relatie zitten ze dit seizoen duidelijk niet te wachten. Terwijl alle mannen Diego meteen aan een vragenvuur onderwerpen, laat de prins met deze openbaring vooral zien dat hij serieuze bedoelingen heeft met het programma. Niet veel later gaat ‘deze daddy’ naar bed en laat hij alle mannen sprakeloos achter.

Kwetsbaar

De volgende ochtend komt Diego weer op bezoek – ligt het aan mij of liepen de vorige prinsen de deur een stuk minder plat?! – en is hij benieuwd of de andere singles ook iets te verbergen hebben. Het is pas aflevering drie, maar ze mogen wederom met de billen bloot. Dit keer niet met Griekse borden smijten, maar de maskers mogen af. Nou ja, eerst op.

Het valt me vooral op hoe kwetsbaar iedereen zich opstelt. Vooral Joep (31) die zichtbaar geëmotioneerd vertelt dat hij vroeger veel gepest is en lang niet kon zijn wie hij wilde zijn. Jeetje, wat dapper zeg. Ik word uiteraard spontaan Team Joep. Je geeft deze mannen een simpel wit masker met wat kwasten en alsnog gaat iedereen de diepte in. Heel bijzonder. Dat was met twaalf vrouwen in één programma niet gelukt, laten we eerlijk zijn.

Liefdesverklaring

Torso Theo signaleert ondertussen de eerste red flag. Hij houdt van romantiek, maar de prins is totáál niet romantisch. Hallo?! Daar krijg ik ook even een error. Je bent de hoofdpersoon in een datingprogramma in een prachtig oord waar de dates bij kaarslicht elkaar straks in rap tempo gaan opvolgen, maar bent niet romantisch? Daar is iets misgegaan met de casting volgens mij. Voor Torso Theo is dit dan ook ‘de eerste stap in de verkeerde richting’. Ja, dat zei hij echt. Ik ga stuk!

’s Avonds is dan eindelijk het gemaskerde bal en ik weet niet wat ik enger vind. Dansen met die geschilderde maskers op of de ongemakkelijke danspasjes rond de prins terwijl er vrijwel geen muziek te horen is. Rajeen met z’n pretoogjes verzamelt al zijn moed en vertelt de prins dat ie een beetje zenuwachtig is als ie naast hem zit. Zo schattig! Terwijl hij nog midden in z’n liefdesverklaring zit, komt Torso Theo het onderonsje bruut verstoren. Gelukkig zet de prins hem op zijn nummer. Hij mag een nummertje trekken en netjes in de rij gaan staan.

Plottwist

Cyrano – deze knappe vent hoort toch gewoon in een boyband?! – krijgt tijdens zijn onderonsje gewoon even de bevestiging van de prins dat ie mag blijven. Ondertussen neemt Joey zelf het heft in handen en schrijft iets in het masker van de prins. Laten we het over die slappe tekst maar niet hebben. Iets met douce points voor het idee, maar zero voor de uitvoering.

Maar dan.. Huh?! Plotwist! Het lijkt er even op dat er twee nieuwe mannen mét masker het feestje komen verstoren. Doodeng lijkt me dat. Maar het wordt vervolgens nog vreemder als ze het feestje niet komen verstoren. Waar zijn deze gasten ineens gebleven?!

Hotpants

De volgende dag mogen Jordie, Davin en Joep mee op date. Ik dacht even dat een van die nieuwe mysterieuze gasten eindelijk zijn acte de présence maakt, maar het blijkt de prins te zijn die in een hotpants nonchalant tegen de jeep aanleunt. Jonkie Jordie springt als eerste naast de prins achter het stuur, want volgens hem moet je altijd met het dessert beginnen. Ik denk dat Diego ineens toch niet zo’n toetjesman is. Want terwijl Jordie vooral moeite heeft om de koppeling en gaspedaal te onderscheiden en Diego de kaart op z’n kop houdt, omschrijft Jordie het ongemakkelijke gesprek als stracciatalla ijs. Precies, we blijven in de toetjessferen. Met een ongemakkelijke stilte op de motorkap als kers op de taart.

Davin weet het gaspedaal in ieder geval wel te vinden. Figuurlijk dan, want hij nodigt tijdens zijn autoritje de prins meteen maar even uit om samen naar Japan te gaan. Het echte vuurwerk is tijdens de derde een-op-date en dit is ook meteen de eerste keer dat ik iets van chemie zie dit seizoen. Wat zeg ik; de chemie spat van het scherm! Als Joep – woehoee Team Joep, laat je horen! – naast Diego plaatsneemt op de bijrijder stoel gaan de mannen meteen de diepte in. Na vijftien jaar zitten ze ineens naast elkaar in een auto in Griekenland. Wie had dit script ooit bedacht?! De prins beaamt dat hij vroeger vooral onder de indruk was van Joeps zangkwaliteit, maar nu vindt hij Joep ook nog eens goed opgedroogd. Dat is trouwens wederzijds, want voor Joep voelt het als een sprookje. Laten we hopen op een sprookje met een happy end.

Spanning

Diezelfde avond vindt de tweede ceremonie plaats. De dassen worden aangevuld met de beruchte dasspeld. Jordie wordt eerst beladen met complimenten, maar mag vervolgens zijn das weer inleveren. Edo krijgt een dasspeld én een hartaanval. En die arme Gürsay mag ook alweer zijn das af doen. Ik heb vooral medelijden met zijn haar.

De prins probeert de spanning op te bouwen met nog maar één speld en twee mannen voor hem: Nick en Joep. Gelukkig is het Joep die mag blijven, anders was ik uiteraard per direct gestopt met kijken. En Nick is de derde man die de villa mag verlaten. De drie jongste deelnemers passen duidelijk niet in het leven van Prince Charming mét een kind.

Temptation Island

En daar is ie weer: de vooruitblik, met deze keer de twee mysterieuze mannen als spannende tease. Ligt het aan mij of is die spierbundel met dat linnen blousje nét te ver open gewoon een verleider die linea recta uit Temptation Island komt? Deze vent gaat de boel flink opschudden met zijn arrogante houding en openingsvraag: ‘hebben jullie het leuk met elkaar of doen jullie alsof?’ De emo-aflevering van deze week, wordt volgende week vervangen door één groot drama. Wie had dat gedacht, de dag nadat Jordie z’n koffer heeft gepakt.

