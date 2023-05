’Ik reed veel te hard onder invloed en raakte mijn rijbewijs kwijt’

Een ondoordachte tatoeage, de liefde van je leven laten lopen, voor een borstvergroting naar het buitenland gaan... Als je jong bent, neem je niet altijd goede beslissingen. Onze lezeressen kunnen erover meepraten!

Señora Taco?

Priscilla (39): „Smoorverliefd en net 17 lieten mijn vriendje en ik onze namen op elkaars lijf zetten door – lekker goedkoop – zijn neef, die wel vaker tattoos zette. Ze zagen er nog best goed uit voor amateurplaatjes en we hebben heel wat keren met onze vingers over ’Taco’ en ’Pris’ geaaid. Totdat hij verliefd werd op een ander. Dan is zo’n naamtattoo toch een zuur aandenken. Hij heeft die van hem in Prisma laten veranderen; dat vindt niemand gek, want hij is opticien geworden. Maar ik heb jarenlang moeten beweren dat ik gek was op Mexicaans eten, voordat ik eindelijk genoeg gespaard had om ’Taco’ weg te laten laseren. Voor wie het wil weten: het is duur, het doet pijn en je vel wordt nooit meer zoals het was.”

Leermomentje

Lizzy (44): „Ik liep een krantenwijk voor dag en dauw. Daarnaast had ik een baantje als vakkenvuller. Ik spaarde alles op om mijn rijbewijs te kunnen halen. Maar een maand na het afrijden raakte ik het alweer kwijt wegens véél te hard rijden onder invloed na een avond stappen, omdat ik vond dat het nog wel kon. Niet dus.”

Borstarrangement

Barbara (38): „Omdat ik ongelukkig was met mijn A-cup en per se grotere borsten wilde, boekte ik op mijn 20e een goedkoop ’borstvergrotingsarrangement’ in Polen. Het was een operatiekamer uit het jaar nul, ik zat twee dagen in een schamel pension en daarna moest ik met een busje terug. Ik had zo veel pijn. En spijt, want mijn borsten waren te groot en eentje is later gaan lekken. Ik heb de siliconen laten weghalen, het ziet er nu niet uit. Ik denk nog weleens met weemoed terug aan mijn kleine maar puntgave borsten.”

Groepsdruk

Monique (36): „Bijna iedereen in mijn vriendenkring nam na zijn eindexamen een tussenjaar. Ik zag het niet zitten, maar wilde me niet laten kennen. Dus ging ik met drie vriendinnen een half jaar naar Zuid-Amerika... Wat had ik een heimwee! Eén vriendin moest vrij snel terug omdat een van haar ouders ziek werd, met de andere twee kreeg ik ruzie. Zij gingen alleen verder, ik heb maanden doodongelukkig in een hostel in Chili gezeten en de dagen afgeteld totdat ik naar huis kon. Tot de dag van vandaag ben ik nooit meer in het buitenland geweest.”

Niet zo spannend

Marion (48): „Ik zie Gert-Jan nog weleens lopen, met twee kleintjes en een hond. Nog altijd even vrolijk als tijdens onze studie. Goede baan, fit, leuke vader. En dan voel ik altijd even spijt, want hij was zo verliefd op mij. En eigenlijk vond ik hem ook hartstikke leuk, maar ik had mezelf wijsgemaakt dat ik een spannende man wilde en tja, dat was hij niet. Na twee ’spannende’ huwelijken en twee vreselijke vechtscheidingen weet ik hoe stom het van me was om hem af te wijzen.”

Baangarantie

Renske (41): „Onder grote druk van mijn ouders heb ik een ’verstandige opleiding’ gekozen met ’baangarantie’. Het zat me vanaf het begin niet lekker. Dus heb ik vanaf mijn 26e drie jaar in armoede geleefd om alsnog de studie van mijn eigen keuze te kunnen doen. Ik neem ’t mezelf kwalijk dat ik op mijn 18e niet flinker was. En ik neem het mijn ouders kwalijk dat ze hun eigen angst zo op mij projecteerden dat het mij tien jaar van m’n leven heeft gekost.”

Gemiste kans

Ellen (54): „Ik was verliefd op een jongen in mijn klas. Leo was een jaar blijven zitten, grappig en cool. Eigenlijk te cool voor mij, maar ik probeerde het toch. Op een gegeven moment vroeg hij of ik ook naar het schoolfeest op vrijdagavond zou komen. Als schipperskind ging ik vrijdagmiddag altijd naar mijn ouders. Uit gewoonte – en misschien ook wel uit angst – heb ik om die reden het schoolfeest laten gaan. Hij heeft daarna nooit meer met me geflirt en ik heb altijd spijt gehad dat ik niet voor één keer een weekend op het internaat ben gebleven om naar dat feest te gaan.”

Hormonen

Soraya (45): „Ik was 17 en mijn hormonen gingen naar het kookpunt. Ik bedroog mijn vriendje Bob met een klasgenoot na een heel wild schoolfeest. Drama en toestanden. Bob maakte het terecht uit, maar pijnlijk was het wel. Door latere relaties kwam ik er namelijk achter dat hij toch echt de liefde van mijn leven was. Ik zie hem nog weleens in het dorp, hij is nog altijd heel leuk.”

’Vuurtje?’

Sas (32): „Die eerste sigaret maakte me een beetje duizelig, heel kalm en intens gelukkig. Ik was op mijn 16e echt binnen vijf minuten een verstokte roker, maar ik wilde dat ik er nooit aan was begonnen. Een pakje per dag kost handenvol geld en ik ben nu zo’n loser die kleumend voor het kantoor staat te roken.”

Gezellig samen op de bank

Jeannette (51): „Ik kon au pair worden in Zweden, een talenstudie in Brussel doen, een droombaan als reisbegeleider in de tropen krijgen. Maar ik sloeg alles af. Voor mijn vriendje ben ik thuis gebleven. Het zat me niet lekker, maar ik dacht dat het zo hoorde in de liefde en vond het lief dat hij me niet wilde missen. Toen hij het uitmaakte omdat hij verliefd werd op een ander, was ik 26 en vond ik mezelf te oud om nog op avontuur te gaan en de wereld te ontdekken. Altijd spijt van gehad.”

Geen tweede kans

Ellen (54): „Ik was 16 en zwanger na een ongelukje. Destijds was ik alleen maar opgelucht dat een abortus tot de opties behoorde. Toen ik twaalf jaar later een lieve vriend kreeg en graag zwanger wilde worden, lukte dat niet. Hormonen, ivf, kunstgrepen, het was ons niet gegund. Elke keer dat ik ongesteld werd, dacht ik: dit is mijn straf voor toen. Ik ben waarschijnlijk de enige vrouw die intens opgelucht was toen ze in de menopauze raakte en alle kansen echt waren verkeken.”

In de cel

Anoniem (49): „Het baantje was vreselijk en ik vond dat ik te weinig betaald kreeg. Als een soort genoegdoening begon ik te sjoemelen. Dat ging zo gemakkelijk dat ik na een tijdje voor duizenden euro’s had weggesluisd. Ik werd overmoedig; zelfs toen een bedrijfsrechercheur me confronteerde met feiten en beelden, zat ik in de ontkenningsfase. Pas toen ik zonder schoenen in een politiecel zat, drong het tot me door dat dit niet met een sisser zou aflopen. Ik kon het niet stilhouden, ik werd overal met de nek aangekeken, het kwam voor de rechter. Zo’n 5000 euro kon ik meteen terugbetalen, voor de rest is een betalingsregeling getroffen. Ik moest weer bij mijn ouders gaan wonen en van het strafblad heb ik jaren last gehad.”

Bijbaan

Anoniem (48): „Tijdens mijn studietijd verdiende ik geld als water als escortgirl. Ik verklaarde mijn vriendinnen voor gek omdat zij achter de bar zwoegden voor een schijntje. Totdat ik ontdekte dat ik geboekt was door de directeur van het bedrijf waar ik op dat moment stage liep. Op dat moment besefte ik pas wat voor impact het kon hebben op mijn toekomst. Je overziet gewoon niet alles als je nog zo jong bent. Gelukkig kon ik snel iemand anders naar hem sturen.”

Aarsgewei

Iris (46): „Na vier dagen drank, feesten en in de zon bakken in Salou leek het een uitstekend idee om een tattoo te laten zetten. Breezertjes bleken een geweldige verdoving, ik heb er niet veel van meegekregen. Van mijn eerste vakantie met vriendinnen kwam ik thuis met een kloek aarsgewei – je weet wel: zo’n tatoeage vlak boven je billen – dat ook nog lelijk ontstoken was. Ik zie mijn moeder nog twijfelen tussen woedend worden en de betadine pakken (het werd het laatste). Als twintiger was ik ’m al beu en na twee kinderen is-ie vaag, uitgelubberd en scheef. De tatoeage laten weghalen is te begrotelijk voor me, dus bedek ik ’m altijd. Behalve als vriendinnen een afschrikwekkend voorbeeld nodig hebben voor hun pubers. Dan til ik voor het algemeen belang met liefde en plezier mijn blouse even op en laat het gewei boven mijn billen zien.”

Een leven in 4 woorden

Marissa (41): „Festival. Groepsdruk. Bungeejump. Gebroken ribben.”

