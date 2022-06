Premium TV

Kijkje in wereld van bezorgers: dolblij als iemand wél thuis is

„Thuis druk je op een knop, je plaatst een bestelling en voor ons begint dan het werk.” Lucie is een van de geportretteerden in Bezorgd. Het nieuwe programma wil een gezicht geven aan de mensen achter alle pakketjes, maaltijden en boodschappen die aan de lopende band in Nederland worden afgeleverd.