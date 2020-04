Weekhoroscoop week 15

Ram

Liefde: Hoewel je weet dat je bepaalde dingen misschien beter niet had kunnen zeggen kost het je moeite om je excuses aan te bieden. Desondanks blijft het in je hoofd rondspoken. Als je nu alsnog even ‘sorry’ zegt ben je er vanaf!

Financiën: Waar je enkele weken geleden nog wat krap zat, krijg je nu eindelijk weer wat ‘lucht’. Waak ervoor dat je in je enthousiasme geen dingen koopt die nu niet direct nodig zijn.

Werk: Hoewel je leidinggevende niet instemt met een idee dat je hebt, blijf je ervan overtuigd dat het wel degelijk een succes kan worden. Is er een mogelijkheid om dit voor jezelf (online) uit te werken?

Persoonlijk: Dit is een fijne week om weer eens wat meer aandacht te besteden aan je fysieke gezondheid. Wat is er de laatste tijd bij ingeschoten wat eigenlijk wel nodig is? Bewegen? Water drinken? Vers koken?

Stier

Liefde: Je doet er alles aan om een complimentje van je geliefde los te peuteren. Helaas, hoe harder jij je best doet, hoe minder complimenteus je lief is. Less is more, Stier!

Financiën: Dit is een prima week om wat extra aandacht te besteden aan je administratie. Is alles nog steeds netjes in balans? Kun je ergens op besparen of geld van terug krijgen? Het loont absoluut de moeite om hier even in te duiken.

Werk: Je moet je er echt toe zetten om bepaalde werkzaamheden af te maken. Je bent moe of hebt gewoon echt even geen zin. Kom op Stier, even doorbijten en je kunt jezelf belonen met iets wat je wel graag doet!

Persoonlijk: Hoewel je boordevol nieuwe plannen zit is dit niet het moment om hier ook daadwerkelijk een beslissing over te nemen. Schrijf alles op en bekijk het later nog eens.

Tweelingen

Liefde: Je draagt het hart op de tong en dit is ook je geliefde niet ontgaan. Juist nu jullie elkaar wat vaker zien kun je onbedoeld wat bot uit de hoek komen. Niet alle grapjes vallen in de smaak, zo blijkt.

Financiën: Je hebt momenteel veel plezier in het veilig stellen van je toekomstdromen; hier hoort uiteraard ook een dikke spaarrekening bij. Jezelf behoeden voor impulsieve aankopen kost je nu dan ook geen enkele moeite.

Werk: Je gevoel voor zelfspot maakt je een graag geziene collega. Of je elkaar nu wel op de werkvloer ziet of vooral online contact hebt met elkaar, er wordt deze week flink wat gelachen.

Persoonlijk: Je zelfvertrouwen neemt met de dag toe en het staat je fantastisch!

Kreeft

Liefde: De communicatie tussen jou en je geliefde is prima, het kost jullie allebei geen enkele moeite om rekening met elkaar te houden en hier en daar wat water bij de wijn te doen.

Financiën: Hoewel je graag iets voor een ander doet is het belangrijk dat dit je zelf niet teveel geld gaat kosten. Houd ondanks je goede bedoelingen de hand op de knip.

Werk: Je vindt het heerlijk om van alles te kunnen doen waar je eerder niet aan toe kwam. Stil zitten komt dan ook niet in je hoofd op, althans, niet deze week.

Persoonlijk: Wanneer heb je voor het laatst de ramen gelapt en de keukenkastjes uitgemest? Ook hiervoor is het nu een goed moment. Met je favoriete muziek erbij doe je het fluitend!

Leeuw

Liefde: Je weet precies hoe je geliefde blij te maken en dit wordt dan ook zeer gewaardeerd. Een week om weer helemaal opnieuw verliefd op elkaar te worden.

Financiën: Iets dat je verkoopt levert een leuk bedrag op. Dit smaakt naar meer! Is het een idee om online meer zaken (of diensten) te koop aan te bieden?

Werk: Je doet enorm je best om de dingen die gedaan moeten worden ook zo goed mogelijk te doen, maar je legt de lat soms wel iets te hoog voor jezelf. Goed is goed genoeg, Leeuw, je kunt geen ijzer breken met je handen.

Persoonlijk: Dit is een fijne periode om alle foto’s die je ooit nog eens wilde afdrukken uit te zoeken en er een boekje van te maken. En het zijn er nog al wat!

Maagd

Liefde: Samen koken gaat jullie niet alleen goed af, het is ook nog eens heel gezellig om samen in de keuken te staan en iets lekkers klaar te maken. Jullie groeien met de dag meer naar elkaar toe.

Financiën: Een opzegtermijn of andere regeling van financiële aard die je absoluut niet lekker uitkomt speelt je parten. Acceptatie is het enige dat helpt in deze situatie. En geduld. Uiteindelijk gaat het voorbij, echt.

Werk: Je bent deze week extra kritisch. Niet alleen vallen de kleinste details je op, je kunt er ook nog eens werkelijk een punt van maken. Met een iets flexibelere houding doe je niet alleen anderen maar ook jezelf een plezier.

Persoonlijk: Waak ervoor dat je te vaak en te veel tijd achter elkaar zit. Ga naar buiten voor een frisse neus of verzin een manier om thuis een work out te kunnen doen. Niet voor een keer, maar elke dag minstens een half uur.

Weegschaal

Liefde: De sfeer in huis kan lichtelijk verstoord worden door onenigheid. Vooral wanneer er alcohol in het spel is nemen jullie geen blad voor de mond. Gun elkaar wat (meer) ruimte en neem een lekker sapje.

Financiën: Dit is een goed moment om je financiën onder de loep te nemen en te bekijken waar de komende tijd meer aandacht aan moet worden besteed. Met de nadruk op ‘moet’.

Werk: Je arbeidsethos bereikt een piek. Zoveel goede ideeën, positieve energie en werklust. Grote kans dat je deze week een belangrijk project kunt afronden.

Persoonlijk: De nachten kunnen wat onrustig aanvoelen. Als je echt de slaap niet kunt vatten, probeer dan wat te lezen. Wanneer je ogen zwaar worden dommel je gemakkelijker in.

Schorpioen

Liefde: Je goede bedoelingen worden momenteel door je geliefde vooral opgevat als ongewenste bemoeizucht. Hoe lastig ook, geef alleen advies als je hierom wordt gevraagd, dan kan je partner zelf bekijken wat hij of zij ermee doet.

Financiën: Het is van groot belang om op financieel gebied nu alvast plannen te maken voor de naaste toekomst. Wanneer je rekening houdt met het minst voordelige scenario kan het uiteindelijk alleen maar meevallen.

Werk: Ondanks het feit dat je momenteel vaker thuis zit is het nog steeds mogelijk om nieuwe dingen te leren die in verband staan met je werk. En je vindt het nog leuk ook!

Persoonlijk: Gun jezelf de tijd om ook af en toe gewoon helemaal niets te doen (en ook nergens aan te denken!). Deze momenten van passiviteit kunnen werkelijk heilzaam zijn voor lichaam en geest.

Boogschutter

Liefde: Terwijl het ’t ene moment allemaal nog koek en ei is kunnen jullie het andere moment weinig van elkaar hebben. Probeer sowieso geen gesprek aan te gaan wanneer je zelf niet zo prettig in je vel zit.

Financiën: Hoewel je je nu nog niet zoveel zorgen hoeft te maken is het wel belangrijk om je alvast voor te bereiden op een tijd dat het mogelijk wel wat penibel wordt. Baat het niet, schaadt het niet.

Werk: Het is belangrijk om nu alvast een schema te maken van wat je straks allemaal wilt of moet doen. Zowel overzicht als een goede voorbereiding is key.

Persoonlijk: Jezelf zenuwachtig maken over iets dat nog staat te gebeuren is wel het laatste dat je helpt. Op sommige dingen kun je je nu eenmaal niet voorbereiden. Is dit wel het geval? Doe het dan zo goed mogelijk!

Steenbok

Liefde: Je voelt je momenteel wat minder gewaardeerd en dit zit je dwars. Grote kans dat je geliefde wel degelijk blij met je is maar het even iets minder laat merken omdat hij of zij het idee heeft dat je even met rust gelaten wilt worden.

Financiën: Een nieuwe aanpak op het gebied van je financiën is nodig. Dingen die voorheen vanzelfsprekend waren blijken nu allesbehalve dat. Gelukkig is er meer mogelijk dan je denkt.

Werk: Je voelt je beperkt in je werk hetgeen de nodige ergernis teweeg kan brengen. Accepteer wat je niet kunt veranderen of… wees creatief!

Persoonlijk: Hoofdpijn kan het gevolg zijn van teveel piekeren. Besteed wat meer aandacht aan ontspanning in de vorm van TV programma’s die je aandacht afleiden of waar je om kunt lachen.

Waterman

Liefde: Aan romantiek geen gebrek. Julie kunnen het prima vinden samen en hebben oprecht een leuke tijd met elkaar. Humor en serieuze gesprekken wisselen elkaar op de juiste manier af.

Financiën: Je hebt je financiën voornamelijk zelf in de hand. Zolang je verantwoordelijk omgaat met je budget en op tijd je rekeningen betaalt kan er weinig fout gaan. Hulp nodig? Zorg in dat geval dat je zelf ook ruim van te voren aan de bel trekt.

Werk: Je hebt het al met al nog best druk en als je ook nog een voorstel krijgt waar je even goed over wilt nadenken heb je helemaal je handen vol.

Persoonlijk: Voel je niet schuldig als je even geen zin hebt om met je vriendinnen te praten of te appen. Het is heel normaal om af en toe gewoon aan jezelf te denken; positief egoïsme is oké en zelfs nodig af en toe.

Vissen

Liefde: Je geliefde heeft allerlei plannen gemaakt voor de naaste toekomst en vraagt jou om met hem of haar mee te denken om deze ideeën zo goed mogelijk uit te werken. Dat is jou wel toevertrouwd!

Financiën: Dit is een goede week om belangrijke keuzes te maken op financieel gebied. Luister hierbij vooral naar je gevoel en laat je niet beïnvloeden door derden; met jouw eigen intuïtie is niets mis.

Werk: In principe ben je nooit klaar. Neem je werk niet mee naar huis en als je thuis werkt probeer dan nadat je bepaalde werkzaamheden voor vandaag hebt afgerond er ook echt niet meer aan te denken. Morgen weer een dag!

Persoonlijk: Het lukt je steeds beter om te genieten van kleine dingen zonder dat je hierbij het gevoel hebt ‘dat je nog van alles moet’.