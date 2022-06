Cherith heeft lipoedeem: ’Ondanks een gezond eetpatroon kom ik aan’

„Lipoedeem is een ongelijke vetverdeling in je lichaam. Vet hoopt zich op bepaalde plekken in je lichaam op. Toen ik 12 jaar oud was begonnen de hormonale veranderingen te spelen en werd het lipoedeem steeds meer zichtbaar. De vetophopingen zitten voornamelijk in mijn benen, armen en onderbuik. Hierdoor is mijn lichaam niet in proportie. Mijn taille is te small in vergelijking tot mijn benen. In mijn pubertijd heb ik daar veel last van gehad. Ik was niet blij met mezelf en voelde me niet zoals andere meisjes. Met de tijd heb ik mijn onzekerheid van me afgeschoven en heb een positieve kijk op mezelf omarmt.

Wat is jouw leefwijze?

Met lipoedeem is een gezond voedingspatroon heel belangrijk. Soms is dit wel lastig, omdat je ondanks je gezonde eetpatroon aankomt. Afvallen gaat ook erg moeizaam, daarom ben ik naar een orthomoleculair specialist gegaan om samen naar een nieuwe levenswijze te kijken. We hebben heel precies uitgeschreven wat ik wel en niet mag eten. Waardoor de lipoedeem stabiel blijft en niet toeneemt. Ik eet bijvoorbeeld geen rood vlees meer, omdat dit veel invloed heeft op mijn hormoonbalans. Ik ben een enorme vlees eter waardoor ik dit erg mis, vooral met barbecueën. De hormoonbalans moet ik stabiel houden anders gaat het lipoedeem groeien. Daarnaast wordt geadviseerd om koolhydraatarm te eten. Dit vind ik heel erg lastig dus ik houd het bij koolhydraatbeperkt. Ik drink of eet ook geen zuivel meer, alleen maar plantaardig.

Hoe houd je dit vol?

Door de week maak ik een eetrooster voor mezelf. Elke avond schrijf ik op wat ik de volgende dag mag eten. In het weekend probeer ik de touwtjes iets te laten vieren en wat meer te genieten. Dan eet ik bijvoorbeeld wel een lekker volkorenbroodje. Ik word ongelukkig als ik alleen maar streng zou zijn voor mezelf. Samen met mijn vriend heb ik een zoon van 3 jaar oud. Zij eten gewoon met mijn dieet mee op een paar kleine aanpassingen na. Als we pasta eten kook ik voor mezelf linzenpasta en voor hen gewone pasta. Ook is regelmatig eten belangrijk. Ik eet zes keer per dag: drie hoofdmaaltijden en drie tussendoortjes. Toen ik nog veel koolhydraten at en veel snoepte - wat mijn favoriet is – had ik minder energie en last van suikerdipjes. Nu voel ik me energiek en ben ik minder snel geneigd om te grijpen naar een koekje of snoepje.

Zie je nog verbeterpunten in je voedingspatroon?

Ja, meer groente verwerken in mijn eetpatroon. Rond lunchtijd weet ik nooit zo goed wat ik moet eten, omdat ik toch snel een boterham wil smeren voor mezelf. Nu eet ik vaak een koolhydraatarme wrap met wat sla en kipfilet erin. Ik wil vaker een salade proberen te maken, maar ik houd niet zo van tomaten terwijl die wel vaak bij een salade horen. Ik zou graag een lekkere salade willen proberen die mij stimuleert om vaker salade als lunch te eten.

Doe je ook aan sport?

Ik probeer twee tot drie keer per week te sporten. Ik doe dan small group training, dit is een soort laagdrempelige vorm van crossfit in een kleine groep. Ik ben nu aan het opbouwen met trainen, omdat ik meerdere liposuctie behandelingen heb gehad. Na elke ingreep had ik ongeveer drie weken nodig om te herstellen. Doordat ze vet hebben verwijderd voel ik me veel beter. Mijn benen voelden vaak zwaar en vermoeid aan, alsof ik zandzakken meesleepte aan mijn benen en ik had snel last van verzuring. Dit weerhield me ook om te gaan sporten. Nu gaat dit veel beter.

Wat is jouw valkuil?

Als ik bijvoorbeeld boodschappen doe en ik zie een zak dropduo’s liggen dan denk ik: ’oh zo lekker’. Gelukkig kan ik het goed laten liggen, maar als er wel wat lekkers meegenomen wordt naar huis kan ik het niet bij een of twee snoepjes houden. De hele zak gaat dan op, er is geen rem. Vaak zet dit gedrag dan door en eet ik ’s avonds nog een koekje of een broodje. Ik val snel terug in mijn oude eetpatroon. Mijn lichaam trekt al snel aan de noodrem als ik afwijk van mijn dieet, omdat ik sneller moe word en suikerdipjes krijg. Dat geeft me dan de kracht om mijn gezonde voedingspatroon weer op te pakken. Een cheatday inlassen zit er dus ook niet in omdat ik het niet bij een dag kan laten.

Wat is jouw gouden tip?

Laat het beeld van hoe je zou willen zijn los. Ik heb mijn perfecte versie van mezelf ook losgelaten. Dit duurde wel even, maar het is belangrijk dat je positief naar jezelf kijkt. Ik wil me fijn voelen in mijn lichaam, maar door een bepaald streefgewicht in mijn hoofd te houden lukte me dit niet. Nu ben ik blij met wie ik ben. Door open te zijn over lipoedeem op mijn Instagram inspireer ik vrouwen om te kijken naar de mogelijkheden die er wel zijn in plaats van te kijken naar wat niet kan en wat je tegenhoudt. Positiviteit is de rode draad in een gezond voedingspatroon.”

