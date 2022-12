Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy ’Die brand in de Stube was mijn schuld’

„Plotseling werd ze lijkbleek: ’Feuer!’” Ⓒ Getty Images

Tijdens oud en nieuw met vrienden zette ze een kandelaar aan de kant. Voor de veiligheid. Even later stond het gordijn in de Oostenrijkse Stube in de fik. Maar wie werd erop aangekeken? Niet zij, vertelt een vrouw in de nieuwste VROUW Glossy Opgebiecht Winterspecial.