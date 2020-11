Kerst klein houden? Mooier nieuws is er niet!

Roet in het eten

Ik had toch wel een lichte nervous breakdown toen duidelijk werd dat het Songfestival dit jaar niet door zou gaan. Hebben we eindelijk een keer gewonnen, zouden we een keer het hele evenement mogen hosten (de kaarten voor de juryshow waren al binnen), gooit een griepvirus roet in het eten.

Maar echt kák vond ik het toen de eindexamens werden afgelast en mijn puberdochter dus nooit dat hoogtepunt van haar middelbare schoolcarrière zou meemaken.

Goede doel

En eigenlijk heb ik daarna alles wat gecancelled werd, wat gelaten over me heen laten komen. Geen festivals deze zomer? Soit. Ging ik tóch al nooit heen. Geen EK? Geen Olympische Spelen? Allemaal superrot, maar niet onoverkomelijk. De gezelligheid zochten we binnen het gezin wel op. Of heel beperkt met een paar vrienden. Alles voor het goede doel, dat virus moest het land uit.

Gourmetstellen

Dus dat we niet op de kades van de lokale zeilvereniging de Sint binnenzongen, wist ik ook te plaatsen. Dan maar extra gezellig op de bank met de meer dan geweldige intocht van de NTR. Het is allemaal zo erg niet.

Maar dat Kerstmis nu niet in alle hysterie doorgaat, schijnt voor veel mensen toch echt wel de bottleneck te zijn. Ineens is het begrip, het geduld op, lijkt wel. Die kalkoen moet er komen – of in elk geval die zes aan elkaar geschakelde gourmetstellen.

Spanningen

Als we nou eens niet zo’n drama maken van het feest waar slechts een enkeling zich echt op verheugt, maar waaraan het gros toch altijd gewoon weer een ongelooflijke grafhekel heeft. Lang rijen bij de supermarkt, torenhoge boodschappenkosten, vlekken in je nek om nog nooit gemaakte recepten en dan ook nog eens de hoogoplopende spanningen binnen de familie.

Want aan welke kerstdis vliegt nou niemand elkaar naar de strot vanwege een politieke discussie of een kleine uitwisseling van meningen aangaande fenomenen als terrorboeren of zwarte piet.

Frituren in je onesie

We stevenen af op een rustige kerst, zo lijkt het. Heerlijk. Je hoeft je niet druk te maken om welke glitterjurk je uit de kast zult trekken (en of je er nog in past) en dit jaar ook geen ladders in je panty en blaren door je zit-hakken (waar je toch te lang op liep).

Je kunt gewoon een onesie aantrekken of je alleroudste joggingbroek aanhouden. Je mag op de bank blijven hangen, de frituurpan aanslingeren, Netflixen, knettervals met Sky Radio meezingen of een beetje aangeschoten worden met je eigen vent – het is tenslotte kerst.

Er hoeft niets

Geen passief agressieve schoonouders over de vloer, geen hysterische neefjes of nichtjes achter de honden aan, geen rode wijn over je bank en geen ruzie met je partner omdat jouw familie en de zijne gewoon echt niet matchen.

Je hoeft niets. Er mag namelijk niets. Ja, van het OMT mag je tot zes mensen uitnodigen uit je eigen regio, maar ik zou lekker doen alsof je dat niet gelezen hebt. Hou die deuren dicht. Bestel een pizza. Zing lallend Long Lonely Christmas, dansend op je eigen keukentafel.

Volgend jaar

Maak je er niet te druk om. 2020 is toch in vrijwel alle opzichten af. Uitgespeeld. We zijn er klaar mee. Er hoeft geen kers meer op deze mislukte taart, we chagrijnen het jaar uit, zo 2021 in. En dan wordt alles anders. Dan gaat de zon weer schijnen, krijgen we een vaccin en gaan we de allermooiste zomer ooit tegemoet waarin we de horeca overladen met bezoek en de theaters weer gezond klappen. Waarderend wat we weer hebben. En dan mag je volgend jaar weer een kerstmenu samenstellen voor 40 man. Volgend jaar. Nu even niet, geniet ervan.