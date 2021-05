Wat zijn de haartrends op het Songfestival? Deze sterrenkapper bespreekt ze

De Spaanse sterrenkapper Antonio Corral Calero, creative director Hair & Design van Moroccanoil en chef de cabine van de Songfestival kapsalon, heeft de hele dag zangers, maar ook achtergrondzangers, dansers en bijkomend personeel in zijn stoelen.

Aankloppen

Het kan hem niet hectisch genoeg zijn, want hij is wel wat gewend als haargoeroe op talloze Oscar-uitreikingen en Fashion Weeks. Op dit soort stressvolle dagen geniet hij het meest als zijn ’klanten’ meer dan tevreden de deur uit gaan of bij hem aankloppen als ze echt even niet meer weten hoe het moet met hun haar.

Met zijn team probeert hij iedereen van de juiste coupe te voorzien en zelfs her en der wat bij te knippen. „Want hun haar groeit natuurlijk ook gewoon door als ze hier enige tijd zijn.” Hij deelt de allerlaatste haartrends van het Songfestival.

Bescheiden

„Sommigen hebben hun eigen kapper mee, sommigen niet en dan bieden wij uitkomst, want het haar is natuurlijk een belangrijk onderdeel van het totaalplaatje. En er kan altijd iets gebeuren waar je niet op gerekend had.

Je kunt bijvoorbeeld je eigen haar toch niet perfect krijgen of er zijn problemen met extensions. In totaal zijn we met 40 mensen om te zorgen dat ieders haar perfect zit. Volgens Corral Calero zien we dit jaar bij het Songfestival meer bescheiden kapsels dan ooit.

„Er zijn wat uitschieters uiteraard met veel extensions, maar over het algemeen is de grootste trend natuurlijk, goed verzorgd haar dat ook eenvoudig zelf te stylen is, mits goed geknipt. Of het dan gekleurd, gekruld, steil, kort of lang is, dat is eigenlijk bijzaak. En nog een tip: zorg dat het haar vooral goed gehydrateerd is want droog en dor haar is nooit een goede basis.”

Trend

En het allergrootste geheim van het perfecte haar onthult hij ook maar gelijk. „Persoonlijkheid! Daar draait het allemaal om tegenwoordig. Ik kan het haar nog zo mooi maken, je moet het wel durven dragen en het uit kunnen stralen. Het individu staat meer en meer centraal. Vandaar dat ik ook bij elk kapsel naar de persoon kijk en kies wat bij hem of haar past. En niet: welke trend is nu hot…”

Glanzen

Desondanks zijn er trends waar we niet omheen kunnen. Antonio: „De seventies met lekker lang, sluik haar, maar ook met een flinke lok her en der. En daarnaast spectaculaire blondtypes, natuurlijke krullen die lekker vol mogen zijn en steil haar moet ook echt steil zijn en vooral goed glanzen. Zoals bijvoorbeeld bij deelneemster Ana van Slovenië.

Zangeres Ana van Slovenië. Ⓒ Jordy Brada

Zangeres Roxen van Roemenië werd door Antonio voorzien van spectaculair dieprood haar in diverse overlopende gradaties. De Albanese Anxhela ging met natuurlijke J. Lo-achtige manen het podium op en de krullenbos van Senhit (San Marino) werd extra gekneed en gestyled en daardoor voller dan ooit. Bij speciale hoofdaccessoires werd ook het juiste kapsel gekozen, zoals te zien is bij de Russische Manizha.

Zangeres Roxen van Roemenië. Ⓒ Jordy Brada

Zangeres Anxela van Albanië. Ⓒ Jordy Brada

Zangeres Senhit van San Marino. Ⓒ Jordy Brada