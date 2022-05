Premium Het beste van De Telegraaf

Achter het nieuws Aaltje van Zweden: ’Ik weet dat mijn kind er nooit écht bijhoort’

Door Yara Hooglugt Kopieer naar clipboard

„Ik heb ouders gesproken die wekenlang met een zwaar beperkt kind thuis hebben gezeten terwijl ze ook nog thuis moesten werken.” Ⓒ Frank de Ruiter

In crisistijd wordt duidelijk op welke punten een samenleving het meest fragiel is. Dat realiseerde Aaltje van Zweden (59) – echtgenote van dirigent Jaap van Zweden – zich toen ze zich voor een nieuw boek verdiepte in de positie van kwetsbare mensen in het verleden en heden. Haar zoektocht had voor haar, als moeder van zoon Benjamin (31) met autisme, een persoonlijk karakter.