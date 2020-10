’Nieuwe kleding is hopeloos ouderwets’

Een duurzaam ontwerp van modestudente Jari Nuno voor het merk Banlieue.

Grootse opruiming hielden we tijdens de eerste lockdown, onder andere in de kledingkast. Er was immers tijd genoeg om eens flink puin te ruimen, maar ook om stil te staan bij de overdaad aan spullen die we verzamelen. Die trend zet door, ook bij veel modemerken: er is een enorme vraag naar duurzame items en ook de hang naar ontspullen en minder verspillen is enorm. En daar is oktober als ’maand van de duurzaamheid’ zeer geschikt voor.