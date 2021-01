Prince Charming: Deze wending hadden we niet verwacht!

De mannen gaan met zijn vieren op groepsdate. Ze gaan een koud waterloop doen en iedereen krijgt kort een een-op-een-moment met Marvin. Daar zijn we niet heel veel wijzer van geworden.

Ongemakkelijk

Marvin neemt niet graag in zijn eentje een beslissing en wil daarbij hulp van de mensen die het dichtst bij hem staan: zijn moeder en twee beste vriendinnen. De drie overgebleven mannen gaan met hen videobellen en met de dames in gesprek. Bij Marnix en Ferdi ging het soepel en redelijk vanzelf, bij Rick verliep het gesprek wat stroever. Een beetje ongemakkelijk zelfs. Dat is geen goed teken…

De volgende dag wordt Rick uitgenodigd door Marvin om in gesprek te gaan. We hadden het al verwacht: Marvin draait er niet omheen en vertelt Rick dat een relatie voor hen er niet in zit. Rick vond dat eigenlijk wel oké, hij was immers ook nog niet toe aan een nieuwe relatie. Daarom deed hij natuurlijk ook mee aan dit programma, om géén nieuwe relatie te krijgen… Anyway, Rick pakt zijn koffers en zegt tot ziens tegen de twee overgebleven mannen, en wij moeten helaas tot ziens zeggen tegen onze eyecandy. Want je kan veel over Rick zeggen, maar bloedmooi was ‘ie zeker.

Ultieme date

Marnix en Ferdi mogen allebei op een ‘ultieme date’. Dit is voor Marvin hét moment om te kijken met wie hij een toekomst ziet. Ferdi is als eerst aan de beurt. De twee komen aan op een golfbaan, maar stappen daar in een helikopter om een prachtige helikoptervlucht te maken. Tijdens die date wordt er aardig wat op los gezoend. Het kon niet beter verlopen dan dit.

En daarna moest Marnix nog… zij gingen varen en snorkelen. Een stuk minder spectaculair dan de helikoptervlucht, maar dat kun je daarentegen niet zeggen over het zoenen. Marvin neemt het er nog even flink van.

Laatste ceremonie

Dan… de allerlaatste ceremonie. Marvin moet nu echt gaan kiezen tussen Marnix en Ferdi. Hij maakt het lekker spannend. Want HUH? Hij stuurt Ferdi naar huis?! Die zagen we allemaal niet aankomen. Toch beweert Marvin eerder een toekomst te zien met Marnix dan met Ferdi.

Volgende week is de reünie. Zouden er nog interessante dingen zijn gebeurd in de tussentijd? En waren jullie #teamFerdi of #teamMarnix? Laat het ons weten via Facebook!