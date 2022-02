Zouden heftige beelden op frisdrank en snoep jou afschrikken?

Onderzoek

Onderzoekers van de Amerikaanse universiteit in North Carolina bootsten een mini-supermarkt na waar 325 Amerikanen boodschappen deden. De helft van de mensen kreeg afschrikwekkende foto’s te zien op frisdrank. Vervolgens bleek dat de groep die met ’enge’ foto’s werd geconfronteerd 17 procent minder frisdrank kocht.

Uit een stelling van de Telegraaf blijkt dat Nederlanders toch sceptischer zijn dan de Amerikanen uit het onderzoek. 80 procent van de Nederlanders reageerde met ‘nee’ op de stelling dat afschrikwekkende plaatjes op zoetigheid een goed idee is. De respondenten hadden ook moeite met de grootte van het Amerikaanse onderzoek: 325 proefpersonen leek hen een te kleine groep. Verder vonden ze dat het kopen en eten van suikerhoudend voedsel hun eigen keuze en verantwoordelijkheid was.

Het is wel een belangrijk verschil dat de Amerikaanse onderzoeksgroep daadwerkelijk werd blootgesteld aan afschrikwekkende foto’s, terwijl de Telegraaf-lezers enkel reageerden op een stelling.

Enge foto’s

Maar zouden enge foto’s voor jou ook de doorslaggevende factor kunnen zijn om frisdrank te laten staan? We weten al dat die vrolijk gekleurde drankjes niet gezond zijn. Maar zou je, als je ook nog eens geconfronteerd werd met foto’s van beschadigde ingewanden, de aankoop misschien heroverwegen?

Angst

En dan rest ook de vraag of je je favoriete snoepgoed - of dat van je kinderen - laat staan uit gezonde overwegingen, of uit angst voor de foto. Misschien neemt die angst in de loop van de tijd wel af en zitten we over een jaar allemaal weer met ons favoriete snoepgoed op de bank - inclusief plaatje van niet al te florissante (melk)tanden.

Reacties

Eline vraagt zich op Twitter af wat je nog wel zorgeloos kunt drinken.

Renate vraagt zich af of de consument niet zelf mag beslissen wat goed of slecht is.

Hensen ziet in de supermarkt welke ongezonde snacks kinderen afrekenen en is bang dat obesitas een serieus probleem wordt in Nederland.

Praat mee

Zouden afschrikwekkende foto’s jou overhalen om zoetigheden vaker te laten staan? Of knijp je liever een oogje dicht en blijf je genieten van alle ongezonde producten die de supermarkt te bieden heeft?

Vind je dat de overheid afschrikwekkende foto’s op suikerhoudende producten moet verplichten? Of is het consumeren van voedsel en drank met veel suiker de verantwoordelijkheid van de mensen zelf? Praat mee op onze Facebook-pagina!