De lekkerste oranjesnack: WK-kroketjes

Ingrediënten

30 g sjalotjes

30 g boter

80-100 g chorizo (of garnalen als België speelt, of draadjesvlees voor Nederland)

300 ml volle melk

30 g bloem

Snufje nootmuskaat

50 g bloem

50 g grof paneermeel (panko)

1 ei

300 ml olijfolie

extra: afgeriste tijmblaadjes, fijngesneden salie of oregano

geraspte citroenschil

Bereidingswijze

Stap 1: Snipper de sjalotjes zo fijn mogelijk en bak ze op middelhoog vuur in de boter totdat de ui glazig is. Snijd de chorizo in kleine stukjes, doe ze erbij en bak ongeveer 1 minuut. Verwarm de melk en houd die lauwwarm.

Stap 2: Doe de 30 g bloem in één keer bij het sjalot/chorizomengsel en roer met een houten lepel 3-4 minuten op middelhoog vuur totdat het mengsel loskomt van de bodem en de bloem goudkleurig wordt. Giet de lauwwarme melk er beetje bij beetje bij en blijf roeren. Voeg, als de melk verdampt is, steeds een scheutje melk toe totdat de melk op is. Na 5 minuten wordt de saus dikker. Breng op smaak met zout, zwarte peper en een snufje nootmuskaat en eventueel de kruiden.

Stap 3: Giet het mengsel in een platte schaal en dek af met plasticfolie. Laat minimaal 2 uur opstijven in de koelkast (het moet echt een stevige brij worden).

Stap 4: Verdeel de massa in 10 gelijke stukken van circa 30 g. Doe de 50 g bloem en grof paneermeel in twee aparte diepe borden. Klop het ei in een ander diep bord los. Wrijf de handpalmen in met wat (olijf)olie en vorm er ovaalvormige kroketjes van. Haal ze eerst door de bloem, daarna door het ei en als laatste door het paneermeel.

Stap 5: Verhit de olijfolie in een diepe pan tot 180 °C en bak de kroketjes per 5 stuks in circa 3 minuten op middelhoog vuur goudkleurig. (De olie is heet genoeg als een stukje brood meteen goudbruin kleurt.) Laat de kroketjes op bakpapier uitlekken en serveer.

Dit recept is gebaseerd op een recept uit Sabor Sabor van Sandra Alvarez en staat in het nieuwe VROUW Magazine (iedere zaterdag bij De Telegraaf). Als premiumlid kun je het ook (soms al eerder) online lezen.

