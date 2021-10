‘Een vintage sieraad vinden is net als verliefd worden’

Premium Thuis & Tuin

Woontrend: ga deze winter voor wol in het interieur

De natuur in huis halen klinkt mooi, maar hoe doe je dat? Ga voor wol want dat is onder andere warm en duurzaam. Een wollen kussen, plaid of vloerkleed in je interieur is volgens trendwatcher Monique van der Reijden perfect voor de winter.