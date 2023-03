Daghoroscoop 29 maart - Sterrenbeeld Steenbok: Overdrijf niet!

VANDAAG JARIG

Het wordt een voorspoedig jaar voor je. Dat heeft niet per se met geld te maken, maar lijkt een betere leefstijl te betreffen. De kosmos voorziet een “rijk” leven in andere opzichten. Dat begint vanaf half mei, als bijvoorbeeld bezittingen in waarde stijgen. Ook mooie financiële kansen kunnen jou bereiken.

STERRENBEELD RAM

Alles wat te maken heeft met kunst, schoonheid en design kan nu profitabel van de grond komen. Zakenmensen kunnen profiteren van het gunstige tij. Gebruik energie en positieve invloed als bron van inspiratie.

STERRENBEELD STIER

Je kan in het middelpunt van de belangstelling terechtkomen en jouw leidinggevende kwaliteiten zullen sterker dan ooit naar voren komen. Besteed aandacht aan jouw uiterlijk; ga naar de kapper en voeg iets toe aan jouw garderobe.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Door te accepteren wat onduidelijk is kan je in de gevarenzone terechtkomen. Iemand van wie jij dat niet verwachtte houdt iets verborgen of spant samen binnen jouw kennissenkring. Aanvaard in het belang van jouw reputatie hulp.

STERRENBEELD KREEFT

Er kunnen zich nieuwe opties aandienen met betrekking tot jouw carrière of het bedrijf waarvoor je werkt. Sociale verplichtingen zullen ervoor zorgen dat jij bezig blijft. Een ontmoeting kan bitterzoete herinneringen oproepen. Netwerken is noodzaak.

STERRENBEELD LEEUW

Als iemand is voorbestemd om van een voetstuk te vallen kan dat nu gebeuren. Een positie kan verworven zijn door gekonkel. Te hopen valt dat het niet om jou gaat. Pas op voor een aanslag op jouw professionele reputatie.

STERRENBEELD MAAGD

Zoek het gezelschap van mensen die de gave bezitten een levendige, inspirerende conversatie te voeren. Al wat nieuw is en nog niet beproefd, heeft een duidelijke kans van slagen. Er kan echter ook iets veranderen of eindigen.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Je kan een andere dynamiek ontdekken in de mensen met wie jij het meest te maken hebt. Op het werk lijkt sprake van nieuwe initiatieven van de leiding. Het oppakken van suggesties lijkt nuttig. Pak zaken professioneel aan.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Er kan thuis of op het werk sprake zijn van onenigheid. Als het uitgavenpatroon van jouw partner je enige zorgen baart is het tijd een paar budgetregels af te spreken. Praat erover als een nieuw werkschema onvrede oproept.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

De kosmos legt nadruk op zaken als autonomie en macht; jij kan te maken krijgen met onzekerheid. De sterren staan gunstig vooronderzoek. Ga niet nonchalant om met brand- of snijwonden, verhoogde bloeddruk of koorts.

STERRENBEELD STEENBOK

Door allerlei nieuwe mogelijkheden kan zich een gevoel van vreugde van jou meester maken. Ontwikkelingen op romantisch of creatief gebied houden mooie beloften in. Overdrijf niet als je een gebaar maakt jegens vrienden.

STERRENBEELD WATERMAN

Anderen kunnen jou aanmoedigen om iets van de grond te krijgen. In de familie kan sprake zijn van een drastische verandering of opvallende gebeurtenis. Ouders kunnen wel erg avontuurlijke plannen hebben voor hun leeftijd.

STERRENBEELD VISSEN

Er lijkt sprake van een intellectuele uitdaging, korte reis of een stroom van informatie, feiten en cijfers. Jij zal tevreden zijn over een artikel of nieuw product. Leg het niveau van je vriendschappen eens onder een loep. Kan dat niet beter?

