Kluun: ’Ik denk dat mannen nooit lang single zijn’

„Ik denk dat je in je leven een aantal keer een ander mens wordt."

Schrijver Kluun is definitief van de markt: hij is getrouwd met Anne en zielsgelukkig. Samen hebben ze vijf kinderen, in de leeftijd van 15 tot 24 jaar. Ze wonen (nog!) niet samen, maar doen als een moderne familie aan birdnesting: iedereen vliegt in en uit.