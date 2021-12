’Arme docenten, je zal met die dwarse ouders in gesprek moeten’

Hester Zitvast schrijft over dat wat haar opvalt in het nieuws. Dit keer over het dringende advies leerlingen vanaf groep 6 in de gangen mondkapjes te laten dragen. ’Traumatisch noemen sommige ouders het en op Twitter circuleert een filmpje van een moeder die op hoge poten verhaal is gaan halen op school. Je zal docent zijn er ermee te maken krijgen. Ik zou daar toch héél weinig geduld voor op kunnen brengen.’

Nieuwe maatregel

„’Vanaf morgen moeten kinderen vanaf groep zes op school een mondkapje in de gangen dragen’, vertelde ik mijn 7-jarige dochter afgelopen weekend. Ze was ontstemd. Waarom vanaf groep zes? Zij ging het ook doen, zei ze vastberaden. Het is maar hoe je ermee omgaat. Was ik helemaal over de rooie gegaan om deze nieuwe maatregel, had zij het ongetwijfeld ook belachelijk gevonden. Maar wij zien niet in wat het probleem is, dus zij doet er ook geen seconde moeilijk over.”

Moederhartmoeder

„Traumatisch, las ik online van een ouder. Ik zocht voor de zekerheid even naar de betekenis van het woord trauma. Had ik ergens een memo gemist dat het dragen van een klein stukje stof voor neus en mond om zo virusoverdracht te beperken op latere leeftijd kon leiden tot extreme angsten, herbeleving of psychisch lijden? Nee natuurlijk niet. Dit kwam weer van zo’n über-hysterische moederhartmoeder die het hele levenspad van haar kind bij voorkeur bezaait met rozenblaadjes en watjes.”

Tekst gaat verder onder tweet.

Overal tegen

„Daar moeten deze ouders vooral mee doorgaan, met dat overtrokken gepamper. En dat niet alleen; het is natuurlijk ook een stukje eigen frustratie over de rug van je kind aan de kaak stellen. De ouder is tegen mondkapjes. En tegen vaccineren. En tegen wat de overheid ook maar bedenkt. Hoe de pandemie dan op te lossen weten ze ook niet, dus doen ze voor het gemak alsof corona niet bestaat. Het is gewoon een griepje, meer niet. Makkelijk toch?”

Strafwerk

„Arme docenten. Je zal je moeten focussen op onderwijs, maar eerst door een bataljon opgefokte ouders heen moeten ploeteren. In discussie moeten gaan over het nut van de maatregel. Het gebries ongetwijfeld mondkapjesloos binnen anderhalve meter aan moeten horen. Ik zou daar toch heel weinig geduld voor kunnen opbrengen. Strafwerk hadden ze van me meegekregen. Honderd keer ’corona is geen hoax en jij hebt de wijsheid niet in pacht’ opschrijven – ofzo.”

Horror

„Ik kreeg een filmpje doorgestuurd van een moeder die in de auto een monoloog afsteekt over de maatregelen. Ze houdt haar kinderen ’gezellig thuis’, zegt ze met een zelfingenomen gezicht – en dat heeft ze de school net laten weten. Nou, heel gezellig. Zitten die kinderen op te wachten. Geen vriendjes om zich heen. Geen professioneel onderwijs. Door mama verheven tot de uitzondering. En bovenal: Gezellig met je overspannen moeder opgescheept. Horror lijkt me een betere omschrijving, als we het toch in de overdrijvingen trekken.”

Alleen maar mooi

”’Groep zes; dat lijkt me een mooie leeftijd om kinderen te leren iets voor een ander te doen’, reageerde iemand op Twitter. Juist! Een prachtige les. Het woord samenleving zegt het al; dat doe je samen. Het draait niet alleen om ikke, ikke, maar ook om die juf en die meester die aan het werk willen blijven, dat klasgenootje met die doodzieke moeder of dat kwetsbare broertje. Wat mij betreft breiden ze de maatregel uit naar supermarkten en OV. Betrek kinderen bij de oplossing, dat vinden ze alleen maar mooi.”

Eigen waarheid

„Tegen álles ageren, dwars doen om het dwars doen, anti-zijn als tweede natuur omarmen: het is een bepaalde groep volwassenen allang niet meer om de regels te doen. Oog voor wat er echt speelt hebben ze niet meer, louter nog oor voor eigen waarheid én woede. Dat overbrengen op je kind is, op z’n zachtst gezegd, niet heel pedagogisch verantwoord. Triest, treurig en schadelijk dekt de lading meer.”

Op Marktplaats

„Juf Twinkel meldt op Twitter dat ze door een ouder is uitgescholden, geslagen en bedreigd, alleen omdat ze een mondkapje droeg en ouders vanaf nu niet meer worden toegelaten in de school. ’Ik voel me even helemaal leeg’, sluit ze haar tweet neerslachtig af. Het is bij de beesten af, zou mijn oma hebben gezegd. Probeer je even in te denken hoe jij je had gevoeld als kind als jouw vader en moeder zich zo schandalig had laten gaan. Ik had me kapotgeschaamd.”