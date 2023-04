’Zelfs de relatietherapeut adviseert dat ik voor mezelf moet kiezen’

„Ik was vijftien jaar happy met mijn man. Beiden kwamen we uit een ongelukkig huwelijk en vonden bij elkaar precies wat we zochten. Een maatje om alles mee te delen, goede en liefdevolle seks, genegenheid en we konden samen lachen en huilen. Vier jaar geleden kochten we ons droomhuis dat we drie jaar lang hebben verbouwd. Er waren fysieke en financiële tegenslagen, maar samen sloegen we ons erdoorheen. Dat dacht ik tenminste.

Gedrag

Toen hij vorig jaar door een burn-out/midlifecrisis figuurlijk tegen mij aan begon te schoppen en zich als een idioot begon te gedragen, wist ik niet wat me overkwam. De kinderen, familie, vrienden en ikzelf waren allemaal verbijsterd over zijn asociale gedrag en plotselinge drang naar andere vrouwen. Hij is zelfs ergens anders gaan wonen, want hij wilde meteen scheiden en niets meer met me te maken hebben.

Ik was verbijsterd, verdrietig, ging helemaal stuk. We zijn een samengesteld gezin en vooral zijn zoon en dochter hadden het erg moeilijk met zijn gedrag. Volgens hun vader was ik een waardeloze stiefmoeder geweest, maar van hen kreeg ik alleen maar respect en liefde.

Therapie

Toen kreeg mijn man corona en belandde hij in het ziekenhuis. Hij mocht na zijn ziekenhuisverblijf niet alleen zijn, dus haalde ik hem op. Zijn familie was verbijsterd dat ik dat deed na zo te zijn vernederd. Maar ik hield nog steeds van hem en geloofde dat zijn gedrag kwam door zijn psychische toestand. Zijn kinderen waren me ontzettend dankbaar en ook mijn familie en kinderen begrepen me.

We gingen in relatietherapie, maar hij ging vooral mee omdat ik het graag wilde. En aan de afspraken die we met de therapeut maakten, hield hij zich ook niet. Anderhalf jaar lang ben ik alleen maar aan het geven geweest. Nu ben ik op een punt beland dat ik ook weer gezien en geliefd wil worden. We hebben wel weer seks, maar ik moet altijd het initiatief nemen. Zoenen doet hij amper nog en dat vind ik juist zo fijn intiem als je vrijt met je partner.

Heft in handen

Ik hou echt nog veel van mijn man, maar weet niet of hij weer de oude wordt en of ik hem ooit nog kan vertrouwen. Zelfs de relatietherapeut adviseert dat ik voor mezelf moet kiezen en ga doen wat míj gelukkig maakt. Ik ben een aantrekkelijke, slimme vrouw en krijg genoeg mannelijke aandacht. Daar heb ik nooit voor opengestaan. Het kwam niet in me op. Maar ik heb zo’n behoefte aan een arm om me heen, liefdevolle seks, me echt geliefd voelen. Alles wat ik nu mis. Ik droom er zelfs van.

Hij zegt dat hij echt zijn best doet, maar als dit alles is wat hij mij te bieden heeft, ga ik niet gelukkig worden. Ik wil niet afwachten tot hij weer tegen iemand aanloopt aan wie hij wél geeft wat hij mij niet kan geven. Ik heb me altijd weggecijferd en hoor alleen maar om me heen dat ik beter verdien, zelfs van zíjn kinderen.

Ik wil nu zelf het heft in handen nemen. Dus mocht er een man op mijn pad komen die me weer die heerlijke kriebels bezorgt, kies ik voor mezelf. Ik hoop ooit weer gelukkig te worden, want ik heb nog zoveel liefde te geven.”

