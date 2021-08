Verpleegkundige over krapte op de ic’s door Covid: ’Bijna geen ruimte om te schuiven’

„Gisteren heb ik meegewerkt in de zorg, en tussen de bedrijven door twee poli-patiënten gezien. Dit vergt wat puzzelwerk, maar is niks vergeleken met het puzzelwerk van ons rooster momenteel. Waar we een tijd geleden nog veertien bedden open hadden, hebben we nu personeel voor acht bedden.

Krapte

Maar het is zo krap dat we geen verdere personele uitval kunnen gebruiken, want dan gaan we terug naar zes bedden. En dat is een groot probleem, want momenteel is het patiëntenaanbod groot en kunnen we ook in de regio maar moeizaam schuiven.

Van de acht bezette bedden is meer dan de helft Covid. En weer zijn de patiënten gewoon doodziek, worden ze beademd en instabiel op hun buik. En nee, ze niet gevaccineerd.

Kanker

Mijn eigen moeder moet in verband met kanker geopereerd (thoracotomie) worden, maar dat laat op zich wachten door ruimtegebrek op de ic. Dus ja, ik weet hoe het voelt. En zodra ze geopereerd kan worden wil ik daar heen, maar ja... dan moeten er dus in ons ziekenhuis weer extra bedden dicht.”