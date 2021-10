Kelly (27) laat zich door twee mannen betalen voor seks: ’Ik zie het als extraatje’

Eerste klant

„Ik kan het doen, ik ben single, geen haan die ernaar kraait dat ik zo nu en dan ’visite’ krijg en ik geniet er ook nog van. Het kwam op mijn pad, ik was er niet naar op zoek. Maar why not? Paul was mijn eerste klant. Ik kwam hem tegen op een online datingplatform en we chatten langdurig met elkaar. Hij vertelde openhartig dat hij door corona amper seks had; het sekswerk lag immers aan banden.”

Vervelende rekening

„Na een tijdje vroeg hij: ’Zou jij het doen, met mij naar bed gaan als ik ervoor je betaal?’ Ik wist niet direct wat ik moest antwoorden, maar deed die nacht geen oog dicht van opwinding. Wat een spannend idee… Het heeft nog zeker een week geduurd voordat ik een knoop doorhakte. Ja, ik wilde het wel doen. Dat Paul geen relatiemateriaal was, wist ik toch al. En toevallig had ik net die week een vervelende rekening binnengekregen die ik amper kon betalen.”

Soort hoer

„Die eerste keer was heel ongemakkelijk, hoewel Paul mij echt op mijn gemak probeerde te stellen. ’We bewijzen elkaar een dienst’, zei hij, toen ik aangaf dat ik me ergens toch een soort hoer voelde. Zo bekijk ik het nu ook. Ik ben alleenstaand en werk als verzorgende en kom iedere maand geld tekort. Ik kan mezelf nooit eens trakteren op leuke kleding, bijvoorbeeld. Dat is nu wel anders.”

Ontlading

„Met Paul spreek ik eens in de week af. Het is altijd heel relaxed, we weten inmiddels wat we van elkaar kunnen verwachten. Voor Paul ben ik zijn ontlading na een werkweek. Aan een relatie moet hij niet denken, daarvoor is hij veel te druk met zijn carrière. Even was ik bang dat hij onze deal op zou zeggen als hij de vrouwen weer voor het uitkiezen had, maar dat is nog niet gebeurd. Hij is meer dan tevreden over mij, zei hij gisteren nog.”

Brutaal

„Een maand nadat ik me voor het eerst door hem liet betalen, kwam Mike op mijn pad. Bij hem heb ik er wat meer zelf op aangestuurd. ’Heb je wel eens betaald voor seks’, vroeg ik hem, toen we al een tijdje met elkaar in gesprek raakten. Dat was zo. Ook hij liep tegen de coronamaatregelen aan. ’Ik kan je wel helpen’, tikte ik ogenschijnlijk brutaal, maar wel met trillende vingers. Hij hapte meteen toe.”

Zwart

„Paul en Mike zijn mijn twee vaste klanten. Ik zie Paul wekelijks, Mike iets minder. Ze geven mij de financiële lucht die ik nodig heb en ik geniet ook nog eens van de seks die ik met ze heb. Wat kan iemand daar nou op tegen hebben? Natuurlijk, je kun zeggen dat ik er zwart bij klus als prostituee. Dat is dan maar zo. Een ander heeft er een huisje bij om schoon te maken. Daar moet ik dan weer niet aan denken.”

Mr. Right

„Ik zit nog steeds op datingsites, want uiteindelijk zoek ik toch die ene man om de rest van mijn leven mee te delen. Ik vertel niemand over mijn afspraak met Paul en Mike. Als ik Mr. Right tegenkom, stop ik er meteen mee. Voor nu zie ik daar nog geen enkele reden toe. Paul weet niet van Mike en omgekeerd en ook dat hou ik graag zo. Ik wil ook niet dat een van de twee een nacht blijft slapen, bijvoorbeeld. Het is een avondje, meer niet. En wat mijn buren er van denken? Dat interesseert me nou echt helemaal niets.”

Jij op vrouw

