’Genadeloze afwijzingen en vleeskeuring in Prince Charming’

„Mijn groeps-app met vrienden is inmiddels ontploft en donderdagavond is vanaf nu vaste evaluatieavond in de kroeg, want het tweede seizoen van de datingshow Prince Charming is begonnen. Als reality TV-fan heb ik geen seizoen van The Bachelor, Temptation Island of Love Island overgeslagen, maar Prince Charming is van een hele andere orde. Hier ga ik echt voor zitten en tot in den treure over napraten dus. Je snapt het, mijn leven staat de aankomende weken in het teken van een groep gay mannen op zoek naar De Ware in Italië.

Prince Charming is... drama

Wat Prince Charming zo leuk maakt? Ik heb dus het gevoel dat de deelnemers van deze datingshow oprecht meedoen om de liefde te vinden in plaats van nieuwe volgers op social media scoren. Ze snakken allemaal overduidelijk naar een relatie. En zet twaalf gays in één huis en je hebt gegarandeerd drama, wat wij als kijker natuurlijk het liefst willen. En heb ik al gezegd dat ze allemaal een afgetraind lichaam hebben?

Het nieuwe seizoen is gestart met het succesverhaal van de Prince Charming van vorig jaar, de Limburgse Marvin. Hij werd door zijn vriend Ferdi, die hij amper een jaar geleden tijdens de opnames heeft leren kennen, ten huwelijk gevraagd. Ze laten er geen gras over groeien en ogen als het perfecte koppel. Een beter visitekaartje hadden de makers van de Videoland-serie zich niet kunnen wensen.

Oogcontact

Nogal stijfjes hebben de twee tortelduifjes de nieuwe cast van tips voorzien. De tip van Marvin om oogcontact te zoeken werd trouwens wel heel letterlijk genomen. Ze slaan compleet de plank mis. Geen man knippert meer met zijn ogen als Prince Charming in de buurt is en het heeft eerder iets engs dan charmants. Hallo Casper, wat doe je?!

De nieuwe Prince Charming Chris komt uit het diepe zuiden, maar zijn zachte G heeft ie ver achter zich gelaten. Waardoor hij waarschijnlijk een beetje lispelt (schattig!), maar ook te overdreven articuleert. Laten we hopen dat dit in de eerste afleveringen vooral door de zenuwen komt, want hierdoor lijkt het alsof hij zijn teksten continu aan het oplezen is.

Concurrentiestrijd

Deze hoofdrolspeler, de 28-jarige Chris Berendse, hoopt in Italië zijn droomman te vinden. Hoewel hij niet op uiterlijke kenmerken gaat letten, moet zijn nieuwe partner wel verzorgd én sportief zijn. Deze life coach, ik bedoel prins, heeft in elk geval een stuk minder eisen dan de meeste deelnemers. Scott uit Rotterdam spant de kroon: hij valt op witte tanden, groene ogen en stijl haar. Een goede bos haar hebben ze trouwens allemaal. Ik betrap mezelf meteen op de gedachte op dat ik ook maar weer eens mijn haar moet gaan föhnen.

Tijdens de eerste groepsdate moeten de kandidaten met pijl en boog in het hart van de prins schieten. Maar weinig kandidaten blijken de talenten van Cupido te bezitten. Olav, degene met een glazen oog nota bene, komt het beste in de buurt. (Zei hij trouwens echt dat hij met zijn oog in een mes in de bestekbak van de vaatwasser is gevallen?!) Hij wint met drie andere mannen een romantische picknick met Chris. En vanaf dat moment lijkt de concurrentiestrijd eindelijk losgebarsten.

Porno-acteur in Prince charming?

Bij het zwembad worden lichamen ongegeneerd bekeken. Zodra Prince Charming de villa, Il Palazzo, verlaat wordt er geroddeld en besproken wie totaal geen kans maakt. Rick uit Maastricht voert het hoogste woord en wrijft er nog even goed in dat hij al diepgang heeft opgezocht tijdens zijn eerste date. Mocht je trouwens de baan als gogo-danser niet bij deze behaarde teddybeer vinden passen, Rick werkt ook als porno-acteur. Ik betwijfel of Prince Charming daar gecharmeerd van zal zijn, maar dat terzijde. Terwijl de meeste kandidaten denken het van hun concurrenten te zullen winnen, wordt de 38-jarige (!) Marcel steeds stiller. Hij is het oudst en het meest onzeker. Mijn hart heeft hij al gestolen.

De tweede dag eindigt met genadeloze afwijzingen: maar liefst vier van de twaalf mannen worden naar huis gestuurd. Waar Chris zijn keuzes op baseert is voor mij een groot raadsel. De boomlange Julien – in mijn ogen stiekem dè Prince Charming – wordt zonder afscheidsknuffel naar huis gestuurd. En ook de mooie Angelo, praatgrage Olav én favoriet Lorenzo krijgen helaas geen das.

Haat en nijd

Met Lorenzo gaat de smaakmaker van dit seizoen naar huis. Want als je op 29-jarige leeftijd als levensdoel hebt om ieder Disney-pretpark ter wereld te bezoeken, ben ik fan. En ik had graag gezien welke bijpassende tasjes hij nog meer bij iedere outfit om zijn nek zou hangen. Gelukkig nemen er volgende week alweer vier nieuwe mannen hun intrek in Il Palazzo. Wat zorgt voor nog meer haat en nijd in de slaapkamers. Of geflirt… Want stiekem lijkt me dat de spannendste wending van het programma, dat de deelnemers hun pijl en boog ineens op elkaar gaan richten in plaats van op Prince Charming. De meesten liggen ten slotte al samen in een bed.