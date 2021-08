Is het terecht dat het zorgpersoneel wil staken?

Vakbonden eisen voor alle medewerkers een structurele loonsverhoging van drie procent, dat er opgetreden wordt tegen het personeelstekort en dat er betere afspraken worden gemaakt over arbeids-en rusttijden. Ook eisen ze extra toeslag als het ziekenhuis iemand kort van tevoren oproept om te komen werken. Eind juni waren er al onderhandelingen tussen de vakbonden en werkgevers over een nieuwe cao, maar zij konden niet tot een akkoord komen.

Hoge werkdruk

De vakbonden hopen met deze afspraken de hoge werkdruk voor werknemers te verminderen. Tijdens de coronacrisis hebben veel medewerkers van academische ziekenhuizen zich namelijk extra moeten inzetten, waar naar hun zeggen geen waardering voor is geweest.

Er wordt al ongekend veel ziekteverlof in de ziekenhuizen opgenomen en de bonden vrezen voor alleen maar meer uitval in de sector als er niks verandert. Meer werknemers zullen zich dan ziekmelden of kiezen er zelfs voor om werk te zoeken in een andere sector, waar de omstandigheden beter zijn. Daarom moet er meer aandacht komen voor de persoonlijke omstandigheden voor personeel, aldus de vakbonden.

Inhaalzorg

Als de werkgeverskoepel niet akkoord gaat voor 6 september, zullen medewerkers van academische ziekenhuizen staken. Ze gaan dan zondagsdiensten op doordeweekse dagen draaien. Op zondagen wordt er geen planbare zorg uitgevoerd, alleen de spoedeisende hulp, de intensive care, afdelingen oncologie, hartbewaking en de kraam- en couveuse-afdelingen werken op zondagen door.

De stakingen zouden dus betekenen dat planbare zorg ook op doordeweekse dagen opgeschort wordt. Onder planbare zorg valt ingrepen zonder spoed, bijvoorbeeld een knieoperatie. Vanwege de coronacrisis is er het afgelopen jaar al veel planbare zorg uitgesteld. Deze zorg wordt nu eindelijk ingehaald. De stakingen zouden daarom grote gevolgen hebben voor deze inhaalzorg, omdat de kans bestaat dat de behandelingen van patiënten dan nogmaals uitgesteld worden.

De vakbonden erkennen dat dit heel vervelend zal zijn voor patiënten, maar zij zien staken als een laatste oplossing. Een woordvoerster voegt daaraan toe dat werkgevers het nog kunnen voorkomen door akkoord te gaan met de nieuwe eisen.

Praat mee

Ben jij het ermee eens dat zorgpersoneel van academische ziekenhuizen wil staken? Of vind jij het nu vanwege de inhaalzorg niet het juiste moment om te staken? Praat mee op onze Facebookpagina!