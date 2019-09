Troonrede voor vrouwen

Wat zou jij vandaag graag horen in deze troonrede. Wat is belangrijk voor jou? Aandacht voor mantelzorgers? Een hogere kinderbijslag of gelijke kansen én salarissen voor mannen en vrouwen op de werkvloer.

Dierenwelzijn

Misschien vind je dat er meer aandacht had moeten zijn voor het milieu of voor dierenwelzijn. Of vind je dat er meer geld voor het onderwijs moet komen. Misschien heb jij je boos gemaakt over het feit dat op lokaal niveau de bibliotheken en zwembaden dicht moeten omdat gemeenten hun budgetten niet sluitend krijgen terwijl het toch zo goed gaat met de economie. Nu kan jouw kind in de buurt niet meer zwemmen of een boek lenen.

